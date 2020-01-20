«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Альбасете» Рея Маная.
Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Также в сделку включены бонусы в размере 2 миллионов.
Отступные в контракте албанца – 50 миллионов евро. В новой команде игрок будет выступать под 22-м номером.
Соглашение между 22-летним футболистом и каталонским клубом рассчитано до лета 2023 года.
- Манай – игрок сборной Албании (12 матчей, два гола, один ассист).
- За «Альбасете» он выступал с лета 2018 года.
- В активе форварда 10 голов в 41 матче.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»