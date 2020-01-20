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    «Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная

    «Барселона» объявила о переходе нападающего «Альбасете» Рея Маная.

    Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Также в сделку включены бонусы в размере 2 миллионов.

    Отступные в контракте албанца – 50 миллионов евро. В новой команде игрок будет выступать под 22-м номером.

    Соглашение между 22-летним футболистом и каталонским клубом рассчитано до лета 2023 года.

    • Манай – игрок сборной Албании (12 матчей, два гола, один ассист).
    • За «Альбасете» он выступал с лета 2018 года.
    • В активе форварда 10 голов в 41 матче.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    20.01.2020 23:53
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