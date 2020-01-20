«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Альбасете» Рея Маная.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Также в сделку включены бонусы в размере 2 миллионов.

Отступные в контракте албанца – 50 миллионов евро. В новой команде игрок будет выступать под 22-м номером.

Соглашение между 22-летним футболистом и каталонским клубом рассчитано до лета 2023 года.