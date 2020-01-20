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«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная

20 января 2020, 23:53
7

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Альбасете» Рея Маная.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Также в сделку включены бонусы в размере 2 миллионов.

Отступные в контракте албанца – 50 миллионов евро. В новой команде игрок будет выступать под 22-м номером.

Соглашение между 22-летним футболистом и каталонским клубом рассчитано до лета 2023 года.

  • Манай – игрок сборной Албании (12 матчей, два гола, один ассист).
  • За «Альбасете» он выступал с лета 2018 года.
  • В активе форварда 10 голов в 41 матче.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Альбасете Манай Рей
Комментарии (7)
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Hektor 84
1579557633
Ну вот подмена Суаресу! А то Мартинес, то Агуэро.
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mishkinaleksan
1579573976
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/mzevs
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rens4
1579593053
Барселона откуда находит таких игроков? Я не знаю. У реала лучший подбор в этом. Лучше из своих. А где же школа!
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koli4ka
1579600809
Это кыто? и его куда?или вместо кого?...
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