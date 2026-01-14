14.01.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Альбасете
Альбасете
4-4-1-1
13
21
Нева
27
5
2
Агуадо
8
Вильяр
20
Мелендес
6
Пачеко
26
16
Ласо
30
Эскриче
4-2-3-1
13
Лунин
21
Хименес
2
Асенсио
4
Хейсен
11
Гарсия
29
Кестеро
8
Вальверде
7
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
30
Мастантуоно
27
42
Гомес
42
Гомес
27
6
Пачеко
23
Санчес
23
Санчес
6
Пачеко
30
Эскриче
7
Бетанкор
7
Бетанкор
30
Эскриче
16
Ласо
4
4
16
Ласо
26
14
14
26
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
21
Хименес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
21
Хименес
11
Гарсия
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Гарсия
30
Мастантуоно
8
Паласиос
8
Паласиос
30
Мастантуоно
29
Кестеро
20
Анхель
20
Анхель
29
Кестеро
Остались в запасе
Альбасете
Реал
13
Диего Мариньо
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
28
Antonio Velilla Miro
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Victor Valverde
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
28
Antonio Velilla Miro
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Victor Valverde
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Статистика матча Альбасете - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
12
12
Офсайды
2
2
Количество передач
199
719
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Альбасете» против «Реала», 1/8 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альбасете» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»