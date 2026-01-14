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  • «Альбасете» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

«Альбасете» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 21:50
Альбасете
14.01.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Реал
42' Х. Вильяр 82' Х. Бетанкор 90+4' Х. Бетанкор
45+3' Ф. Мастантуоно 90+1' Г. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Raúl Lizoain
(К) ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
27
Daniel Bernabeu
ЦЗ
5
Javier Moreno
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Хави Вильяр
ЦП
26
Capi
ЦП
20
Алехандро Мелендес
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Альбасете
13
Диего Мариньо
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
28
Antonio Velilla Miro
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
11
Victor Valverde
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
20
Мануэль Анхель
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
4-4-1-1
13
21
Нева
27
5
2
Агуадо
8
Вильяр
20
Мелендес
6
Пачеко
26
16
Ласо
30
Эскриче
4-2-3-1
13
Лунин
21
Хименес
2
Асенсио
4
Хейсен
11
Гарсия
29
Кестеро
8
Вальверде
7
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
30
Мастантуоно
27
42
Гомес
42
Гомес
27
6
Пачеко
23
Санчес
23
Санчес
6
Пачеко
30
Эскриче
7
Бетанкор
7
Бетанкор
30
Эскриче
16
Ласо
4
4
16
Ласо
26
14
14
26
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
21
Хименес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
21
Хименес
11
Гарсия
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Гарсия
30
Мастантуоно
8
Паласиос
8
Паласиос
30
Мастантуоно
29
Кестеро
20
Анхель
20
Анхель
29
Кестеро
Остались в запасе
Альбасете
Реал
13
Диего Мариньо
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
28
Antonio Velilla Miro
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Victor Valverde
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
28
Antonio Velilla Miro
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Victor Valverde
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Статистика матча Альбасете - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
12
12
Офсайды
2
2
Количество передач
199
719
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Альбасете» против «Реала», 1/8 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альбасете» – «Реал»

«Альбасете» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Альбасете
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