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    Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом

    Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал о реакции нападающего команды Романа Зозули на скандирования фанатов «Райо Вальекано» во время очного матча между командами.

    • Болельщики мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
    • В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни одного матча из-за конфликта с фанатами.
    • Его обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

    «Решение о переносе матча принимает арбитр, но к этому пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», – сказал Варела.

    Источник: Carrusel Deportivo

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    Сегодня, 07:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +27

      Все_тот_же_Юве 6 минут назад

      Зозуля это то чмо что майдаунов поддерживал на окраине? Так че плачет теперь. По делу выгребает сволочь недобиток нацистский.

      0
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      Рейтинг: +463

      Rus9I 6 минут назад

      Все по делу!
      Это на родине у него это нормально, а в другой стране, получает по заслугам.

      0
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      Рейтинг: +36127

      portero 38 минут назад

      Понтанулся паренек неудачно, вот ответку получает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      Flydis 45 минут назад

      Есть вещи, о которых лучше молчать. Увы, Зозуля этого не понимает.

      1
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      Рейтинг: +8

      Shotlandets86 58 минут назад

      Плачет от счастья, я так понимаю, народное признание как никак.)))

      1
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      Рейтинг: +984

      Из Твери Леха 1 час назад

      Испанцы сами-то в голубой дивизии служили.

      1
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      Рейтинг: +36127

      portero > Из Твери Леха 40 минут назад

      Да там у них имеются исторические рассказы про победы над превосходящими силами СССР на Лениградском фронте

      0
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      Рейтинг: +145

      sachsen-leipzig 1 час назад

      Что за глупость, нацисты только немцев называют!
      Блин почитали бы историю смысла нациста потом триндьеть тут , а так он расист

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      Рейтинг: +71

      southerner > sachsen-leipzig 1 час назад

      Хоть погугли, не позорься

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      Рейтинг: +349

      Play 1 час назад

      Ну ничего, у нас вон одного на х** вся страна шлёт и ничего, бьётся как лев парень.

      0
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      Рейтинг: +1939

      Nerlinger 2 часа назад

      Нацист-********

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