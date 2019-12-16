Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал о реакции нападающего команды Романа Зозули на скандирования фанатов «Райо Вальекано» во время очного матча между командами.

Болельщики мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».

В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни одного матча из-за конфликта с фанатами.

Его обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

«Решение о переносе матча принимает арбитр, но к этому пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», – сказал Варела.