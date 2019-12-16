Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом

Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом

16 декабря 2019, 07:33
26

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал о реакции нападающего команды Романа Зозули на скандирования фанатов «Райо Вальекано» во время очного матча между командами.

  • Болельщики мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
  • В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни одного матча из-за конфликта с фанатами.
  • Его обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

«Решение о переносе матча принимает арбитр, но к этому пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», – сказал Варела.

Источник: Carrusel Deportivo
Испания Альбасете
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sachsen-leipzig
1576474586
Что за глупость, нацисты только немцев называют! Блин почитали бы историю смысла нациста потом триндьеть тут , а так он расист
Ответить
Flydis
1576478418
Есть вещи, о которых лучше молчать. Увы, Зозуля этого не понимает.
Ответить
portero
1576478824
Понтанулся паренек неудачно, вот ответку получает...
Ответить
Rus9I
1576480723
Все по делу! Это на родине у него это нормально, а в другой стране, получает по заслугам.
Ответить
Igreks
1576482224
kacapJo ETO ВЫ здесь смотрю в комментах nacisti grebanie Ромка не нацист, он патриот, a komentiryut yrodu kozlomordie
Ответить
general.lizyukov
1576485312
А чего ж СУГС не крикнул? В вышиванке с тризубом чего не шляешься? Это ж Европа, не дремучая Расея, там СВОБОДА. Что, там не любят нацистов? Вот сюрприз.
Ответить
Олег1204
1576488436
Плачет, это плохо, надо ему глаза чем нибудь, чтобы не плакал, например ножом или спицей
Ответить
Олег1204
1576488485
Смерть укронацикам
Ответить
Старина Хэнк
1576491069
Он бы попрыгал! Глядишь, полегчало бы... Им скакать не привыкать.
Ответить
Nimnul
1576492853
А кто-нибудь из злорадствующих ватников может привести конкретный факт вины Зозули? Или кисель и соловьиный помет совершенно облепили их мозг?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+