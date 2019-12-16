«Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за поведения болельщиков.
Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».
Футболисты отказались выходить на поле после перерыва. Арбитр матча решил не продолжать игру.
- В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
- Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.
Источник: AS