Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    «Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами

    Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за поведения болельщиков.

    Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».

    Футболисты отказались выходить на поле после перерыва. Арбитр матча решил не продолжать игру.

    • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
    • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1471

      playsh 32 секунды назад

      И в Испании таких не любят.Болельщика не обманешь.Зозулю - долой домой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +409

      _MATRIX_ 1 минуту назад

      Дык по делу: этого бандерлога пинком в хохляндию нужно отослать, с воткнутой в анус динамитной шашкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15137

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Докукукался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1957

      Борат 13 минут назад

      Зозулю на кол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      FENIX-SL 23 минуты назад

      ой
      страшно представить что у нас бы сделали с такими болельщиками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13103

      bset 25 минут назад

      Это же констатация факта. Может еще обидимся, когда трибуны будут кричать "Зозуля - украинец"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Aviator 32 минуты назад

      И шо это я такой влюблённый в Райо Вальекано...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36122

      portero 33 минуты назад

      Чем закончиться всё????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      Из Твери Леха 40 минут назад

      Ну сейчас начнется.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74817
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru