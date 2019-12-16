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  • «Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами

«Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами

16 декабря 2019, 00:24
22

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за поведения болельщиков.

Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».

Футболисты отказались выходить на поле после перерыва. Арбитр матча решил не продолжать игру.

  • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
  • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

Источник: AS
Испания Райо Вальекано Альбасете Зозуля Роман
Комментарии (22)
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bset
1576446528
Это же констатация факта. Может еще обидимся, когда трибуны будут кричать "Зозуля - украинец"?
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DOCTOR PENALTY
1576447556
Докукукался.
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_MATRIX_
1576447986
Дык по делу: этого бандерлога пинком в хохляндию нужно отослать, с воткнутой в анус динамитной шашкой.
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VVadic
1576452577
Пора Зозуле вручать главный укро орден (хз как называется). Таки европейское достижение.
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Nesterenko
1576454289
Что плохого они кричали?
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Bukmop
1576455071
По ходу это не первый раз. Лучше бы найти другую команду. Тренеру неуд. Зачем выпускать на поле. Он прекрасно знал настроение фанатов. Переиграть игру? Надумаю. На халяву три очка....
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vka1970
1576455237
Зато у нас не прерывают матчи.Лепота.И весёлые ОМОНовцы всем болелам на улице тюльпаны раздают.))
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smirnovaleksan
1576458979
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серега кашин
1576466441
фанаты оказались абсолютно правы
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Давид59
1576479145
Отличный пример для подражания. У нас с нацистскими проявлениями борется полиция, а надо, чтобы сами фанаты это делали
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