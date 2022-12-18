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Роман Зозуля
Роман Зозуля
Завершил карьеру
17 ноября 1989 (36), Киев
#10 | Нападающий
179 см | 70 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Продажные крысы». Зозуля – об отказе ФИФА транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
2022.12.18 03:59
Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»
2022.02.23 12:34
20
Сегунда. «Альбасете» с Зозулей проиграл «Райо Вальекано», матч начался полгода назад
2020.06.10 21:54
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2020.03.02 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
2020.02.07 22:59
1
Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули
2019.12.27 17:49
1
Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей»
2019.12.25 08:40
11
Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный»
2019.12.21 12:49
11
Фото
Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88
2019.12.20 23:30
17
Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»
2019.12.19 21:32
11
Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю
2019.12.18 17:39
«Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом
2019.12.16 21:12
42
МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»
2019.12.16 17:45
18
Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»
2019.12.16 13:58
5
Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»
2019.12.16 12:57
4
«Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами
2019.12.16 00:24
22
Испанский политик обвинил Зозулю в нацизме и расизме
2019.04.12 07:39
10
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. Мне нравится, как он себя ведет»
2018.10.06 11:24
3
Фанаты «Овьедо» выступают против трансфера Зозули. Украинца обвиняют в нацизме
2018.07.04 11:25
9
Маркевич считает Зозулю сильнейшим украинским нападающим
2017.11.17 06:53
1
Зозуля прервал безголевую серию из 639 минут
2017.09.18 06:18
3
«Бетис» расторг контракт с Зозулей
2017.09.01 14:01
7
«Бетис» готов отпустить Зозулю свободным агентом
2017.08.29 06:44
«Бетис» намерен продать Зозулю
2017.05.30 01:11
2
Зозуля принял решение приостановить выступления за сборную Украины
2017.05.16 22:11
6
Зозуля — о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано»: «Я хотел обсудить это, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом»
2017.03.30 18:43
11
Порошенко считает конфликт Зозули с болельщиками «Райо Вальекано» кампанией в духе гибридной войны России против Украины
2017.03.30 16:44
27
Зозуля войдет в исполком ФФУ вместо Тимощука
2017.03.27 22:51
3
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Фанаты «Райо Вальекано» проводили Зозулю песней
2017.03.22 07:05
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