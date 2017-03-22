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    Фанаты «Райо Вальекано» проводили Зозулю песней

    Болельщики «Райо Вальекано» снова высказали свое отношение к украинскому форварду Роману Зозуле. Во время матча второго испанского дивизиона против «Овьедо» (2:0) они спели песню со словами «Зозуля сюда не вернется».

    Напомним, что ранее форвард расторг арендный контракт с клубом после конфликта с фанатами, обвинившими его в связях с националистическими группировками на Украине. Сейчас Зозуля, права на которого принадлежат «Бетису», остался вне футбола, так как не может быть заявлен за любую другую команду до конца текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 07:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 марта 2017, 10:51

      Круто)))

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 марта 2017, 10:28

      респектище болелам Райо!! нет- фашизму!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 марта 2017, 09:31

      в германии возможно нарасхват будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > Barsuk52 9 августа 2017, 07:12

      ага начала 30х-до 45го включительно, прошлого века))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 марта 2017, 09:26

      Играть ему в Карпатах вечно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 22 марта 2017, 09:02

      ну, и правильно

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 22 марта 2017, 08:38

      На кол гниду!!

      4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2017, 08:37

      Неужели Европа начала прозревать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 марта 2017, 08:35

      правильно,националистам нехер делать в футболе в том числе....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 марта 2017, 07:19

      Красавцы-антифашисты!

      9
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