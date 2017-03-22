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Фанаты «Райо Вальекано» проводили Зозулю песней

22 марта 2017, 07:05
10

Болельщики «Райо Вальекано» снова высказали свое отношение к украинскому форварду Роману Зозуле. Во время матча второго испанского дивизиона против «Овьедо» (2:0) они спели песню со словами «Зозуля сюда не вернется».

Напомним, что ранее форвард расторг арендный контракт с клубом после конфликта с фанатами, обвинившими его в связях с националистическими группировками на Украине. Сейчас Зозуля, права на которого принадлежат «Бетису», остался вне футбола, так как не может быть заявлен за любую другую команду до конца текущего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Сегунда Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (10)
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VIPded
1490156393
Красавцы-антифашисты!
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84aivengo
1490160947
правильно,националистам нехер делать в футболе в том числе....
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Danish Dynamite
1490161078
Неужели Европа начала прозревать?
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1490161123
На кол гниду!!
Ответить
gandyv
1490162544
ну, и правильно
Ответить
stream15
1490163973
Играть ему в Карпатах вечно.
Ответить
Barsuk52
1490164294
в германии возможно нарасхват будет
Ответить
кошмарик
1490167730
респектище болелам Райо!! нет- фашизму!!!
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franck_ribery
1490169067
Круто)))
Ответить
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