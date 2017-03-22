Фанаты «Райо Вальекано» проводили Зозулю песней

Болельщики «Райо Вальекано» снова высказали свое отношение к украинскому форварду Роману Зозуле. Во время матча второго испанского дивизиона против «Овьедо» (2:0) они спели песню со словами «Зозуля сюда не вернется».

Напомним, что ранее форвард расторг арендный контракт с клубом после конфликта с фанатами, обвинившими его в связях с националистическими группировками на Украине. Сейчас Зозуля, права на которого принадлежат «Бетису», остался вне футбола, так как не может быть заявлен за любую другую команду до конца текущего сезона.