  Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды

Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды

Сегодня, 09:57
1

Нападающий «Кордобы» Николай Обольский не перешел в клуб «Культураль Леонеса». Стороны не успели оформить трансфер.

«Культураль» согласовал с «Кордобой» условия перехода и договорился с россиянином по личному контракту лишь за час до закрытия зимнего трансферного окна. При этом вариант с подписанием Обольского у клуба из Леона возник намного раньше.

Ранее сообщалось, что «Кордоба» испытывает сложности в переговорах о продлении соглашения с Обольским, а сам футболист хотел бы перейти в «Сеуту».

  • 29-летний Обольский в этом сезоне провел за «Кордобу» 6 матчей.
  • Он уже играл за «Культураль Леонеса» в 2021–2023 годах.
  • «Кордоба» в текущем сезоне занимает 7-е место в Сегунде с 38 очками после 24 матчей, а «Леонеса» – 20-е с 25 баллами.

Еще по теме:
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде 1
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
Источник: Legalbet
Испания. Сегунда Кордоба Леонеса Обольский Николай
рылы
1770275972
2 варианта минимум есть. либо разрешат довести трансфер до конца, если будут доказательства о договорённости до закрытия окна. такие случаи уже бывали не раз. либо через статус свободного агента заявиться. на них окна не распространяются. расторгнуть контракт, пойти в новую команду хоть через неделю, расчёт между клубами в конвертах. хотя не исключаю, что уефа такую лазейку могла и прикрыть.
