Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды

Нападающий «Кордобы» Николай Обольский не перешел в клуб «Культураль Леонеса». Стороны не успели оформить трансфер.

«Культураль» согласовал с «Кордобой» условия перехода и договорился с россиянином по личному контракту лишь за час до закрытия зимнего трансферного окна. При этом вариант с подписанием Обольского у клуба из Леона возник намного раньше.

Ранее сообщалось, что «Кордоба» испытывает сложности в переговорах о продлении соглашения с Обольским, а сам футболист хотел бы перейти в «Сеуту».