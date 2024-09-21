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    Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о будущем Гильермо Абаскаля после увольнения испанца с поста главного тренера «Гранады».

    «Зря уволили. Результата нет и ничего страшного – у нас же так любят говорить, особенно, когда у футбольного человека не получается, а его убирают. А вот эти вот, которые футбол видели по компьютеру… Им нужно время давать. Поэтому не согласен с решением «Гранады».

    Это я смеюсь, а если серьезно, то там разобрались сразу и убрали. По сравнению с Россией, там уровень подхода другой. Они как увидели Абаскаля и подумали: зачем он нам? А наша российская платформа многим дает платформу плюс хорошие счета в банке.

    Честно, все равно, что с ним будет. Подумаешь, пойдет в другую команду. Там же все решают агенты и связи, поэтому где-то окажется. А если нет, то ничего страшного – в «Спартаке» Абаскаль заработал так, что 10 лет спокойно может жить.

    Главное, чтобы в «Спартак» не вернули. Как можно было в такой клуб брать человека с автобусной остановки?!» – сказал Мостовой.

    • Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
    • «Гранада» набрала в Сегунде 6 очков в 6 матчах и сейчас занимает 12-е место.

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    Источник: Sport24

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    21.09.2024 15:15
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    Комментарии (7)
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    k611
    1726930939
    Отвяжись ты от человека
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    Plyash
    1726931440
    Саша,лучше бы ты был Мозговым,а не Мостовым,но увы...не повезло.
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    Shuriak
    1727083905
    Жду не дождусь посмотреть на работу тренера Мостового,хоть где-нибудь.
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