Реакция Мостового на антирекорд Абаскаля в Испании: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на антирекорд «Гранады» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так, у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, еще поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него.

Спасибо вам, что напоминаете о таких людях. Они за счет нас и вылезают все!» – сказал Мостовой.

Абаскаль в 2022-2024 годах был в «Спартаке».

«Гранада» в прошлом сезоне была в Примере.

Команда идет в таблице 12-й.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?