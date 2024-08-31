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  • Реакция Мостового на антирекорд Абаскаля в Испании: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»

Реакция Мостового на антирекорд Абаскаля в Испании: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»

31 августа 2024, 18:00
2

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на антирекорд «Гранады» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так, у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, еще поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него.

Спасибо вам, что напоминаете о таких людях. Они за счет нас и вылезают все!» – сказал Мостовой.

  • Абаскаль в 2022-2024 годах был в «Спартаке».
  • «Гранада» в прошлом сезоне была в Примере.
  • Команда идет в таблице 12-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Сегунда Россия. Премьер-лига Гранада Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Troyz
1725161243
А вот представьте Абаскаль, как и Эмери, в течении двух-трех сезонов берет еврокубки.Может это в самих клубах надо что-то менять? А то виноват только тренер
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James--google
1725269095
Мостовой изо всех сил пыжится, представляя себя перспективным тренером-это очевидно по его бесконечным комментариям и постам. Но никто не клюет и место тренера ему не предлагает. Так что мог бы поговорить о невостребованности себя самого, а не Джикии или других.
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