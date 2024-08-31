Реакция Мостового на антирекорд Абаскаля в Испании: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на антирекорд «Гранады» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так, у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, еще поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него.
Спасибо вам, что напоминаете о таких людях. Они за счет нас и вылезают все!» – сказал Мостовой.
- Абаскаль в 2022-2024 годах был в «Спартаке».
- «Гранада» в прошлом сезоне была в Примере.
- Команда идет в таблице 12-й.
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Источник: «Спорт-Экспресс»