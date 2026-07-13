Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении

Вингер Никита Иосифов близок к переходу в хихонский «Спортинг».
Россиянин находится в статусе свободного агента после окончания срока контракта с «Целе».
Ранее он уже выступал в Испании с 2021 по 2024 годы за «Вильярреал B», «Мирандес» и «Кастельон». Также провел 2 матча за первую команду «Вильярреала», в том числе 1 в Примере.
Хихонский «Спортинг» выступает в Сегунде и в минувшем сезоне занял 10-е место.
- 25-летний Иосифов разделил 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Словении-2025/26 с ганцем Бенжамином Тетти из «Марибора». У обоих на счету по 12 голов.
- Всего в минувшем сезоне россиянин провел за «Целе» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.
- Вместе с клубом он стал чемпионом Словении.
Источник: El Comercio