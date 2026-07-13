Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении

Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении

Сегодня, 11:19
1

Вингер Никита Иосифов близок к переходу в хихонский «Спортинг».

Россиянин находится в статусе свободного агента после окончания срока контракта с «Целе».

Ранее он уже выступал в Испании с 2021 по 2024 годы за «Вильярреал B», «Мирандес» и «Кастельон». Также провел 2 матча за первую команду «Вильярреала», в том числе 1 в Примере.

Хихонский «Спортинг» выступает в Сегунде и в минувшем сезоне занял 10-е место.

  • 25-летний Иосифов разделил 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Словении-2025/26 с ганцем Бенжамином Тетти из «Марибора». У обоих на счету по 12 голов.
  • Всего в минувшем сезоне россиянин провел за «Целе» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.
  • Вместе с клубом он стал чемпионом Словении.

Еще по теме:
Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион 1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении 7
Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира 1
Источник: El Comercio
Словения. Первая Лига Испания. Сегунда Целе Спортинг Иосифов Никита
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1783932546
) Какой неприятный пример для подражания батраковым, кислякам ,(х)лебовым и прочим.. Сидите, копите, прикупайте мудрых жён. И, не грустите, мните тити- мити дальше.)
Ответить
Главные новости
ФотоРФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона РПЛ
20:28
1
Россиянин из «Интера Майами» рассказал, как попал в клуб
19:59
1
Матч ЧМ-2026 Франция – Испания начнется с минуты молчания
19:36
Первая лига. «Урал» проиграл дома в 1-м матче под руководством Юрана (0:1)
19:17
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
19:10
6
Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026
18:47
3
Саусь сравнил Карседо и Талалаева
18:15
1
Фото«Манчестер Юнайтед» купил Андрея
17:38
6
Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
16:56
6
Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин
16:39
6
Все новости
Все новости
ФотоРоссийский воспитанник «Зенита» перешел в «Табор»
14:15
3
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
11:19
1
ФотоРоссиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион
1 июля
1
Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»
21 июня
8
Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным
21 июня
5
Игрок «Родины» сравнил цены в России и Европе
20 июня
2
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
В «Зените» ответили на вопрос, почему в Петербурге так часто расчленяют людей
3 мая
7
Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира
27 апреля
1
Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе
22 апреля
2
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе
18 апреля
3
«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона
18 апреля
7
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб
13 апреля
В европейском клубе отреагировали на новость о переговорах с Талалаевым
25 марта
Назван европейский клуб, которому отказал Талалаев
25 марта
Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении
24 марта
В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году
18 марта
11
ВидеоРоссийский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Риера возглавил участника Лиги чемпионов – тренером интересовался «Спартак»
30 января
Российский легионер отказался переходить в «Спартак»
16 января
5
«Ахмат» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Словении
1 января
1
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
2025.12.24 10:45
11
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
Словенец из «Динамо Мх» пожаловался на криминал в Европе
2025.12.13 20:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+