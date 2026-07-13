Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении

Вингер Никита Иосифов близок к переходу в хихонский «Спортинг».

Россиянин находится в статусе свободного агента после окончания срока контракта с «Целе».

Ранее он уже выступал в Испании с 2021 по 2024 годы за «Вильярреал B», «Мирандес» и «Кастельон». Также провел 2 матча за первую команду «Вильярреала», в том числе 1 в Примере.

Хихонский «Спортинг» выступает в Сегунде и в минувшем сезоне занял 10-е место.