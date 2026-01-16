Российский легионер отказался переходить в «Спартак»

Вингер «Целе» Никита Иосифов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Спартака».

«Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь», – сказал Иосифов.

24-летний россиянин в этом сезоне провел за «Целе» 32 матча, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.