Российский легионер отказался переходить в «Спартак»

Вингер «Целе» Никита Иосифов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Спартака».
«Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь», – сказал Иосифов.
24-летний россиянин в этом сезоне провел за «Целе» 32 матча, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.
- Срок его контракта со словенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Иосифов выступает за границей с июля 2021 года.
Источник: «Чемпионат»