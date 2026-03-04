Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира

«Барселона» была близка к историческому камбэку в противостоянии с «Атлетико».

Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале Кубка Испании, а в ответном матче победили со счетом 3:0.

По сумме двух встреч дальше идет команда из Мадрида.

В сегодняшней игре дубль оформил Марк Берналь, еще один гол забил Рафинья с пенальти.

В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом» или «Атлетиком».