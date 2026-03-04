Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира

«Барселона» была близка к историческому камбэку в противостоянии с «Атлетико».
Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале Кубка Испании, а в ответном матче победили со счетом 3:0.
По сумме двух встреч дальше идет команда из Мадрида.
В сегодняшней игре дубль оформил Марк Берналь, еще один гол забил Рафинья с пенальти.
В финале Кубка Испании «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом» или «Атлетиком».
Испания. Кубок. 1/2 финала
Барселона - Атлетико - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияКалендарь турнира
Голы: 1:0 - М. Берналь, 29; 2:0 - Рафинья, 45+5 (с пенальти); 3:0 - М. Берналь, 72.
Источник: «Бомбардир»