Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты

Во вторник состоялись три матча 1/8 финала Кубка Испании-2025/26.
«Атлетико» выбил «Депортиво» благодаря единственному голу Антуана Гризманна.
«Атлетик» из Бильбао только в дополнительных таймах дожал «Леонесу» из Сегунды.
«Реал Сосьедад» прошел «Осасуну», выиграв в серии пенальти. Полузащитник Арсен Захарян бил решающий 11-метровый, ударив выше ворот. Но вратарь басков спас российского футболиста, отразив следующий удар соперника.
Испания. Кубок. 1/8 финала
Леонеса - Атлетик - 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Калеро, 16; 1:1 - Г. Гурусета, 26; 2:1 - И. Калеро, 27; 2:2 - Г. Гурусета, 38; 3:2 - Р. Собрино, 41 (с пенальти); 3:3 - О. Сансет, 45+3 (с пенальти); 3:4 - У. Гомес, 104 (с пенальти).
Удаления: нет - А. Паредес, 56.
Депортиво - Атлетико - 0:1 (0:0)Календарь турнира
Гол: 0:1 - А. Гризманн, 61.
Реал Сосьедад - Осасуна - 2:2 (0:2, 1:0, 1:0, по пенальти 4:3)Календарь турнира
Голы: 0:1 - Х. Монкайола, 4; 0:2 - М. Оярсабаль, 17 (в свои ворота); 1:2 - Б. Турриэнтес, 75; 2:2 - И. Субельдия, 90+2.
Незабитые пенальти: М. Оярсабаль, 105+2 - нет.
Источник: «Бомбардир»