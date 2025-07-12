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Ла Лига 2026/2027
Команды
Депортиво
€ 71 млн
Депортиво
Ла-Корунья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Риасор
Сайт:
http://www.canaldeportivo.com
Тренер:
Антонио Идальго
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Хетафе» – «Депортиво»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Хетафе» – «Депортиво»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
«Вильярреал» – «Депортиво»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Вильярреал» – «Депортиво»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Депортиво» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Депортиво» – «Валенсия»: кто победит в матче 3-го тура Ла Лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Малага» – «Депортиво»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Малага» – «Депортиво»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Депортиво» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
17 августа
«Депортиво» – «Эльче»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
16 августа
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
18 июля
Экс-чемпион Испании вернулся в Примеру спустя 8 лет
25 мая
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
Фото
«Бенфика» купила защитника «Реала»
2025.07.12 09:44
«Реал» и «Бенфика» готовят обмен игроками
2025.07.09 15:30
«Депортиво» пригласил обладателя «Золотого мяча»
2024.11.04 15:30
1
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
2024.10.21 18:26
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
2024.06.09 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
2023.11.10 12:12
2
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
2023.05.29 09:09
Пост
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
2023.03.13 09:27
2
Пост
Нападающий из Испании так сильно любит клуб из родного города, что заплатил почти 500 тысяч ради перехода. В третью лигу
2023.01.03 15:39
«Реал» купил 19-летнего форварда «Депортиво»
2022.06.27 10:17
2
«Депортиво» вылетел из Сегунды
2020.07.21 11:52
5
Фото
«Реал» отдал Уго Вальехо в аренду в «Депортиво»
2020.01.25 16:40
«Мальорка» выиграла плей-офф за выход в Примеру и вернулась в высший дивизион спустя шесть лет
2019.06.24 00:23
Новый главный тренер «Сельты» перепутал название клуба на первой пресс-конференции
2018.11.14 09:06
23
Фото
Экс-защитник «Барселоны» и чемпион Европы-2008 завершил карьеру
2018.09.07 22:45
3
«Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса
2018.08.08 09:17
5
1
2
3
4
5
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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