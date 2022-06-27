- 3 января
- 15:39 Текст Нападающий из Испании так сильно любит клуб из родного города, что заплатил почти 500 тысяч ради перехода. В третью лигу
- 27 июня 2022
- 10:17 «Реал» купил 19-летнего форварда «Депортиво» 2
- 21 июля 2020
- 11:52 «Депортиво» вылетел из Сегунды 5
- 25 января 2020
- 16:40 Фото «Реал» отдал Уго Вальехо в аренду в «Депортиво»
- 24 июня 2019
- 00:23 «Мальорка» выиграла плей-офф за выход в Примеру и вернулась в высший дивизион спустя шесть лет
- 14 ноября 2018
- 09:06 Новый главный тренер «Сельты» перепутал название клуба на первой пресс-конференции 23
- 7 сентября 2018
- 22:45 Фото Экс-защитник «Барселоны» и чемпион Европы-2008 завершил карьеру 3
- 8 августа 2018
- 09:17 «Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса 5
- 22 июля 2018
- 06:08 Трансфер Сиднея в «Краснодар» сорвался 9
- 19 июля 2018
- 20:50 Защитник Сидней перешел из «Депортиво» в «Краснодар» 5
- 15:19 «Краснодар» может купить защитника «Депортиво» Сиднея 3
- 26 июня 2018
- 00:14 «Спартак» хочет купить защитника «Депортиво» 10
- 26 мая 2018
- 00:40 Фото «Брайтон» купил 25-летнего румынского форварда из «Депортиво»
- 23 мая 2018
- 10:43 Зеедорф покинул «Депортиво» 5
- 20 мая 2018
- 19:13 Примера. «Валенсия» победила «Депортиво», «Атлетик» проиграл «Эспаньолу»
- 12 мая 2018
- 21:28 Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне 7
- 21:23 Примера. «Вильярреал» обыграл «Депортиво», «Атлетико» победил «Хетафе» и другие результаты
- 30 апреля 2018
- 07:55 Зеедорф – о вылете «Депортиво» из Примеры: «Желаю клубу всего наилучшего» 4
- 07:04 Месси: «У нас только два поражения в сезоне. Жаль, что одно из них – в ЛЧ» 6
- 06:54 Суарес – первый, кто трижды отдал результативные передачи на Месси в одном матче 1
- 06:15 «Депортиво» впервые вылетел в Сегунду с сезона-2012/13 4
- 00:53 «Барселона» выиграла Примеру в седьмой раз за последние десять лет 10
- 29 апреля 2018
- 23:34 Примера. «Барселона» обыграла «Депортиво» и стала чемпионом Испании 17
- 23:20 Месси – первый игрок, который забивает не менее 30 голов в седьмом сезоне Примеры 55
- 21 апреля 2018
- 13:26 Видео Зеедорф заступился за игроков «Депортиво» перед болельщиками после ничьей с «Леганесом» 1