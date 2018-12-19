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    «Мальорка» выиграла плей-офф за выход в Примеру и вернулась в высший дивизион спустя шесть лет

    «Мальорка» разгромила «Депортиво» в ответном матче финала плей-офф за выход в Примеру.

    Команда с Балеарских островов забила своему сопернику три безответных гола. Первый матч «Депортиво» выиграл со счетом 2:0.

    Таким образом «Мальорка» выступит в высшем испанском дивизионе спустя шесть лет. В последний раз островитяне играли в Примере в сезоне-2012/13.

    Сегунда. Плей-офф. Финал

    Мальорка (Пальма-де-Мальорка) – Депортиво (Ла-Корунья) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Будимир, 21; 2:0 – Севилья, 62; 3:0 – Пратс, 82.

    Первый матч – 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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