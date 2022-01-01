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Ла Лига 2026/2027
Команды
Депортиво
Состав
€ 71 млн
Депортиво - состав команды
Ла-Корунья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Риасор
Сайт:
http://www.canaldeportivo.com
Тренер:
Антонио Идальго
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Роман Лео
Вра
26
€ 6 млн
25
Фернандес Альваро
Вра
28
€ 1.8 млн
20
Хименес Хосе-Мария
Защ
31
€ 9 млн
17
Анхелиньо
Защ
29
€ 4.5 млн
12
Куальята Джакомо
Защ
26
€ 1.5 млн
6
Альтимира Адрия
Защ
25
€ 1.4 млн
3
Комас Арнау
Защ
26
€ 0.5 млн
18
Эскудеро Серхио
Защ
37
€ 0.1 млн
23
Наварро Химо
Защ
36
€ 0.1 млн
22
Bright Ede
Защ
-
15
Miguel Loureiro
Защ
-
4
Lucas Noubi
Защ
-
6
Касадо Марк
Пол
23
€ 18 млн
16
Аматуччи Лоренцо
Пол
22
€ 5 млн
18
Йенсен Джонатан Асп
Пол
20
€ 4 млн
21
Сориано Марио
Пол
24
€ 3 млн
19
Крус Луисми
Пол
25
€ 1.4 млн
8
Вильярес Диего
Пол
30
€ 0.8 млн
20
Хурадо Хосе Анхель
Пол
34
€ 0.2 млн
10
Peke
Пол
-
9
Zakaria Eddahchouri
Пол
-
30
Фернандес Кике
Пол
22
-
34
Teun Gijselhart
Пол
-
24
Траоре Адама
Нап
30
€ 6 млн
11
Мелья Давид
Нап
21
€ 5 млн
7
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нап
37
€ 2.5 млн
22
Стоичков
Нап
32
€ 0.5 млн
17
Эррера Кристиан
Нап
35
€ 0.1 млн
33
Kevin Sánchez
Нап
-
14
R. Rodriguez
Нап
-
1
Germán Parreño
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 8
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