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«Депортиво» – «Эльче»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

16 августа 2026 8:17
Депортиво - Эльче
17 авг. 2026, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Ничья
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Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Депортиво» и «Эльче» пройдет 17 августа в Ла-Корунье на стадионе «Риасор». Обе команды вернулись в элитный дивизион после выступлений в Сегунде и подходят к старту сезона с хорошей формой: хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей и имеют надежную оборону, а гости и вовсе не знают поражений в семи последних встречах и отличаются высокой результативностью. Встречаются два разных стиля – оборонительный у Депортиво и атакующий у Эльче. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – команда, которая делает ставку на надежность в защите, или коллектив, который предпочитает играть первым номером?

Кто победит в матче

В пользу «Депортиво» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их впечатляющая игра в обороне. В среднем за последние пять матчей галисийцы пропускают всего 0,40 гола, что свидетельствует о высокой организации защиты. В товарищеских матчах команда выглядела дисциплинированно: победа над «Дженоа» (1-0), ничьи с «Фиорентиной» (1-1) и «Реал Овьедо» (0-0). Однако атака хозяев оставляет желать лучшего – в среднем они забивают лишь 0,60 гола за игру. Такая низкая результативность может стать проблемой, особенно если соперник сумеет забить первым. Тем не менее при поддержке родных трибун «Депортиво» способен сыграть на «ноль» и выиграть за счет одного гола.

«Эльче» подходит к матчу с более яркой атакующей статистикой. Гости забивают в среднем 1,80 гола за последние пять игр, а их беспроигрышная серия составляет семь матчей. В товарищеских матчах «Эльче» уверенно переиграл «Тулузу» (3-0), а также сыграл вничью с «Кордобой» (2-2) и «Аль-Айном» (2-2). Однако защита гостей выглядит менее надежной – они пропускают в среднем 1,00 гола, что против организованной обороны «Депортиво» может стать проблемой. Тем не менее атакующий потенциал «Эльче» и их умение забивать в трех последних матчах дают им шанс на успех, даже несмотря на выездной статус.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два противоположных стиля: надежная защита хозяев против результативной атаки гостей. Учитывая, что «Депортиво» играет дома, но его атака слаба, а «Эльче» опасен на контратаках, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, и первая игра сезона часто складывается осторожно.

Форма и история личных встреч

В очных встречах в Сегунде команды обменивались результатами: в последних пяти матчах «Депортиво» одержал одну победу, «Эльче» – две, еще две встречи завершились вничью. Однако последний очный матч (июнь 2025) завершился разгромом «Эльче» со счетом 4-0. В текущей форме «Депортиво» полагается на оборону, а «Эльче» – на атаку. Учитывая, что обе команды не проигрывают в последних матчах, а баланс сил в предсезонных играх был примерно равным, ничья выглядит логичным исходом.

Личные встречи
Побед - 4 (44%)
Ничьих - 3 (33%)
Побед - 2 (22%)
10
Забитых мячей
9
1.11
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
0 : 4
01.06.2025
Эльче
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
0 : 4
01.06.2025
Эльче
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльче
0 : 0
13.10.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльче
0 : 0
04.06.2019
Депортиво
Испания. Сегунда, 9 тур
Депортиво
4 : 0
12.10.2018
Эльче
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2015
Депортиво
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
Испания. Кубок, 5 тур
Депортиво
2 : 0
12.11.2008
Эльче
Испания. Кубок, 4 тур
Эльче
0 : 2
29.10.2008
Депортиво
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Депортиво
13
Лео Роман
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
23
Химо Наварро
(К) ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
21
Марио Сориано
ЦП
18
Джонатан Асп Йенсен
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
32
Bil Nsongo
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Эльче
1
Матиас Дитуро
(К) ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Депортиво
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
8
Диего Вильярес
ЦП
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Давид Мелья
ПВ
33
Kevin Sánchez
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
47
Хави Морсильо
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
17
Хосан
ПВ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
27
Umaru Konare Tounkara
ЦФ
33
Nordin Al Lal
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Роман
23
Наварро
4
22
12
Куальята
2
Альтимира
21
Сориано
16
Аматуччи
18
Йенсен
7
Обамеянг
32
3-2-2-3
1
Дитуро
2
Сангаре
23
Чуст
22
Аффенгрубер
5
Редондо
18
Агуадо
12
Вильяр
16
Нету
11
Валера
14
Ниньо
29
18
Йенсен
8
Вильярес
8
Вильярес
18
Йенсен
32
9
9
32
2
Альтимира
19
Крус
19
Крус
2
Альтимира
21
Сориано
11
Мелья
11
Мелья
21
Сориано
7
Обамеянг
33
33
7
Обамеянг
29
47
Морсильо
47
Морсильо
29
5
Редондо
20
Моренте
20
Моренте
5
Редондо
11
Валера
30
30
11
Валера
14
Ниньо
27
27
14
Ниньо
Остались в запасе
Депортиво
Эльче
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
17
Хосан
ПВ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
33
Nordin Al Lal
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
17
Хосан
ПВ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
33
Nordin Al Lal
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Мартин Анселми
Депортиво
Точно не сыграют
Noé
ЦП
Peke
ЦП
Эльче
Точно не сыграют
Грэйди Диангана
ЦП
Яго Сантьяго
ЛВ
Abiel Osorio
ЦФ
Adam Boayar
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Депортиво» обладает надежной защитой и играет на своем поле, но его атака недостаточно остра, чтобы гарантированно переиграть «Эльче». Гости сильны в атаке, но их оборона уязвима, а выездной матч первого тура всегда сложен. Учитывая баланс сил и историю очных встреч, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Эльче» состоится 17 августа 2026 года в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ и МАТЧ! Футбол 2.

«Депортиво» – «Эльче»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

3.00
Ничья
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Эльче Депортиво
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