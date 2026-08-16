Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Депортиво» и «Эльче» пройдет 17 августа в Ла-Корунье на стадионе «Риасор». Обе команды вернулись в элитный дивизион после выступлений в Сегунде и подходят к старту сезона с хорошей формой: хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей и имеют надежную оборону, а гости и вовсе не знают поражений в семи последних встречах и отличаются высокой результативностью. Встречаются два разных стиля – оборонительный у Депортиво и атакующий у Эльче. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – команда, которая делает ставку на надежность в защите, или коллектив, который предпочитает играть первым номером?

Кто победит в матче

В пользу «Депортиво» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их впечатляющая игра в обороне. В среднем за последние пять матчей галисийцы пропускают всего 0,40 гола, что свидетельствует о высокой организации защиты. В товарищеских матчах команда выглядела дисциплинированно: победа над «Дженоа» (1-0), ничьи с «Фиорентиной» (1-1) и «Реал Овьедо» (0-0). Однако атака хозяев оставляет желать лучшего – в среднем они забивают лишь 0,60 гола за игру. Такая низкая результативность может стать проблемой, особенно если соперник сумеет забить первым. Тем не менее при поддержке родных трибун «Депортиво» способен сыграть на «ноль» и выиграть за счет одного гола.

«Эльче» подходит к матчу с более яркой атакующей статистикой. Гости забивают в среднем 1,80 гола за последние пять игр, а их беспроигрышная серия составляет семь матчей. В товарищеских матчах «Эльче» уверенно переиграл «Тулузу» (3-0), а также сыграл вничью с «Кордобой» (2-2) и «Аль-Айном» (2-2). Однако защита гостей выглядит менее надежной – они пропускают в среднем 1,00 гола, что против организованной обороны «Депортиво» может стать проблемой. Тем не менее атакующий потенциал «Эльче» и их умение забивать в трех последних матчах дают им шанс на успех, даже несмотря на выездной статус.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два противоположных стиля: надежная защита хозяев против результативной атаки гостей. Учитывая, что «Депортиво» играет дома, но его атака слаба, а «Эльче» опасен на контратаках, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, и первая игра сезона часто складывается осторожно.

Форма и история личных встреч

В очных встречах в Сегунде команды обменивались результатами: в последних пяти матчах «Депортиво» одержал одну победу, «Эльче» – две, еще две встречи завершились вничью. Однако последний очный матч (июнь 2025) завершился разгромом «Эльче» со счетом 4-0. В текущей форме «Депортиво» полагается на оборону, а «Эльче» – на атаку. Учитывая, что обе команды не проигрывают в последних матчах, а баланс сил в предсезонных играх был примерно равным, ничья выглядит логичным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Депортиво» обладает надежной защитой и играет на своем поле, но его атака недостаточно остра, чтобы гарантированно переиграть «Эльче». Гости сильны в атаке, но их оборона уязвима, а выездной матч первого тура всегда сложен. Учитывая баланс сил и историю очных встреч, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Эльче» состоится 17 августа 2026 года в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ и МАТЧ! Футбол 2.