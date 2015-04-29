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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Депортиво
Эльче - Депортиво: обзор матча 29 апреля 2015
Эльче
29.04.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво
6'
Жонатас
20'
Д. Ломбан (П)
54'
М. Пашалич
90+1'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Депортиво
ГОЛ! 4:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Коро
90'
+1
Замена
Коро
️️️️
Ф. Файр
88'
Желтая карточка
Д. Суарес
85'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
В. Родригес
84'
69'
Замена
Точе
️️️️
И. Кавалейру
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Ньигес
69'
63'
Замена
Л. Фаринья
️️️️
Лукас
54'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Х. Домингес
ГОЛ! 3:0!
М. Пашалич
54'
43'
Желтая карточка
Луизиньо
37'
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ломбан
20'
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
Д. Суарес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Точе
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
5
Сисма
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
7
Ньигес
76
Файр
5
Москера
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
3-4-3
31
Фабри
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
4
Бергантиньос
5
Боргес
24
Хуанфран
28
Домингес
21
Риера
7
Лукас
8
Иван Кавалейру
7
Ньигес
8
Гонсалес
8
Гонсалес
7
Ньигес
76
Файр
10
Коро
10
Коро
76
Файр
8
Родригес
10
Родригеш
10
Родригеш
8
Родригес
7
Лукас
11
Фаринья
11
Фаринья
7
Лукас
8
Иван Кавалейру
9
Точе
9
Точе
8
Иван Кавалейру
28
Домингес
17
Саломау
17
Саломау
28
Домингес
Остались в запасе
Эльче
Депортиво
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Эльче - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мартинес Валеро
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