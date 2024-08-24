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Жонатас
Жонатас
Завершил карьеру
6 марта 1989 (37), Бетим
#9 | Нападающий
190 см | 82 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Даку – 5-й игрок в истории «Рубина», забивший в 4 матчах РПЛ подряд
2024.08.24 08:31
2
Агент Жонатаса: «ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется»
2019.09.10 17:51
5
Betting Insider: «Динамо» подпишет экс-форварда «Рубина» Жонатаса
2019.09.04 22:45
8
Фото
Экс-форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве и может пополнить любой клуб в статусе свободного агента
2019.09.04 21:09
12
«Рубин» потерял 2,5 миллиона при продаже Жонатаса в «Ганновер»
2018.12.05 15:59
6
Фото
Жонатас доволен дебютом в «Ганновере»
2017.08.28 11:05
4
Бундеслига. Экс-рубиновец Жонатас в первом матче за «Ганновер» принес команде победу над «Шальке»
2017.08.27 20:53
8
«Рубин»: «Локомотив» хотел видеть у себя Жонатаса, но речь шла лишь об аренде»
2017.08.24 18:08
1
Лепехин не считает Жонатаса нападающим топ-уровня
2017.08.24 10:14
4
Фото
Жонатас официально стал игроком «Ганновера»
2017.08.22 11:15
11
Видео
Жонатас попрощался с «Рубином»
2017.08.21 09:42
12
Фото
Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»
2017.08.20 15:23
8
«Рубин» получит от «Ганновера» за Жонатаса 8 миллионов
2017.08.19 23:52
10
Бердыев заявил, что Жонатас покинет «Рубин» и завтра пройдет медобследование в новом клубе
2017.08.19 22:30
17
«Ганновер» заинтересован в услугах форварда «Рубина» Жонатаса
2017.08.14 12:56
5
Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Локомотив»
2017.08.12 00:07
17
Жонатас может сменить «Рубин» на испанский клуб
2017.08.09 09:47
3
Ринат Билялетдинов ждет закрытого матча от «Рубина» и «Локомотива»
2017.08.09 06:11
2
«Рубин» может приобрести Бухарова в случае ухода Жонатаса
2017.08.08 18:32
20
«Фенербахче» хочет приобрести у «Рубина» Жонатаса
2017.08.08 14:30
11
Тарханов: «По двум турам делать выводы о лидерстве «Локомотива» глупо»
2017.07.28 10:30
Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»
2017.07.26 12:03
40
Рыжиков: «Я подписал контракт с «Рубином» еще на один год»
2017.05.23 19:08
4
Жонатас взял на себя ответственность за промах с пенальти в матче с «Томью»
2017.04.10 20:53
6
Жонатас заявил, что получает в «Рубине» меньше трех миллионов в год
2017.03.17 13:53
3
Ринат Билялетдинов: «Жонатас – палочка-выручалочка «Рубина»
2017.03.04 07:27
Кубок России. «Рубин» вырвал победу у «Сибири» благодаря голу Жонатаса
2017.03.01 16:55
5
Жонатас: «По-настоящему в РФПЛ удивил только Промес, не хотел бы играть против него в защите»
2017.02.28 19:47
1
Жонатас мог перейти в «Спартак», «Челси», «Атлетико» или «Барселону»
2017.02.28 16:03
3
Жонатас: «Я неплохо сдружился с российскими футболистами, особенно с Рыжиковым»
2017.02.12 12:41
1
1
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