Экс-форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве и может пополнить любой клуб в статусе свободного агента

Но скорее всего динамо
Бывший нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве. В ближайшие дни он может подписать контракт с любым клубом, несмотря на закрытое трансферное окно. Игрок пребывает в статусе свободного агента.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Жонатаса летом предлагали нескольким клубам. Требования бразильца по зарплате – 1,5-2 миллиона евро в год.
- Последний клуб Жонатаса – «Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге.
- С 2016 по 2017 год бразилец выступал за «Рубин» (35 матчей, 15 голов, три результативные передачи).
- «Рубин» продал Жонатаса в «Ганновер» за 9 миллионов евро.