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    Экс-форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве и может пополнить любой клуб в статусе свободного агента

    Бывший нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве. В ближайшие дни он может подписать контракт с любым клубом, несмотря на закрытое трансферное окно. Игрок пребывает в статусе свободного агента.

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Жонатаса летом предлагали нескольким клубам. Требования бразильца по зарплате – 1,5-2 миллиона евро в год.

    • Последний клуб Жонатаса – «Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге.
    • С 2016 по 2017 год бразилец выступал за «Рубин» (35 матчей, 15 голов, три результативные передачи).
    • «Рубин» продал Жонатаса в «Ганновер» за 9 миллионов евро.

    Источник: Инстаграм Жонатаса

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +20

      Аналитика от паралитика 3 минуты назад

      Но скорее всего динамо

      0
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      Рейтинг: +20

      Аналитика от паралитика 4 минуты назад

      Если 1,5 то может быть вполне и ЦСКА по схеме 1+1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14177

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      В Казани он выглядел неплохо, в Москве - в любой клуб, это усиление.

      0
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      Рейтинг: +360

      yarik1_78 22 минуты назад

      И кто из них Жонатас?

      0
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      Рейтинг: +48

      Вальдемар IV 47 минут назад

      че не на фоне крымля

      0
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      Рейтинг: +754

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Почему Динамо, они уже набрали себе напов, а вот Торпедо пригодился бы к дерби..))

      0
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      Рейтинг: +911

      Genz 1 час назад

      Жонатас очень хороший забивной форвард. Куда смотрит Динамо.

      0
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      Рейтинг: +5189

      Сильвербой 1 час назад

      Рискну предположить что это может быть Динамо!

      0
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      Рейтинг: +3824

      Lester84 1 час назад

      Из московских клубов напы нужны только Динамо и ЦСКА. Не уверен, что Гинер захочет подписывать 30-летнего игрока. Поэтому скорее всего Динамо кандидат #1

      3
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      Рейтинг: +494

      ФК_Полоцк > Lester84 29 минут назад

      Истину глаголишь. Но ЦСКА он бы не помешал.

      1
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      Рейтинг: +85

      Спартач80 1 час назад

      Арарат?...

      0
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