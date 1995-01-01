Экс-форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве и может пополнить любой клуб в статусе свободного агента

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве. В ближайшие дни он может подписать контракт с любым клубом, несмотря на закрытое трансферное окно. Игрок пребывает в статусе свободного агента.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Жонатаса летом предлагали нескольким клубам. Требования бразильца по зарплате – 1,5-2 миллиона евро в год.