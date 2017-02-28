Жонатас мог перейти в «Спартак», «Челси», «Атлетико» или «Барселону»

Бывший нападающий «Эльче» Жонатас, ныне защищающий цвета «Рубина», заявил, что во время выступления в испанской команде имел предложения от «Спартака» и ряда европейских грандов. Также бразилец рассказал об интересе к нему со стороны китайского клуба.

– После удачного сезона в «Эльче» вами интересовались российские клубы?

– Слышал об интересе «Спартака» и еще одного клуба. После окончания сезона меня завалили предложениями из Испании, Италии, Англии, Германии, Франции. У «Эльче» были предложения от «Челси» и «Атлетико». Мог даже в «Барселону» попасть, но там интерес был не явный. В общем, получил очень много предложений, но самое интересное было из Китая.

Я проводил отпуск в Бразилии, когда мне позвонил приятель, работавший с чемпионатом Китая. В трубке услышал: «Для тебя есть предложение, посмотри электронную почту». Я посмотрел, увидел цифры – и глаза на лоб полезли. Переспросил: «Ты серьезно?» Честно, во время всего разговора думал, что он шутит. Отвечает: «Не веришь? Скажи мне, где ты живешь, я завтра приеду». Дал ему адрес. Рассказал супруге про этого сумасшедшего парня, который сочиняет сказки о каком-то космическом предложении. Мы вместе посмеялись и забыли.

На следующий день раздается звонок в домофон. Отодвигаю занавеску, смотрю – там он. Пошли в кабинет, он достал бумаги. Берет чистый лист и начинает писать: этот футболист получает столько-то, этот столько-то и так далее. Говорит: «Видишь? Что думаешь?» Я сказал, что суммы большие, что футболисты в Киате много получают. Он берет другую бумагу и пишет цифру с шестью нулями. «Это твой контракт, ты будешь получать больше всех». Я ему сразу: «Где подписать?»

Потом этот парень связался с моим агентом. Оказалось, я не мог переехать в Китай, потому что в Испании осталось незаконченное разбирательство. В «Эльче» мне не платили, и я подал в суд. Конечно, меня это немного расстроило. Решил остаться в Испании и в итоге подписал контракт с «Реал Сосьедадом».

Напомним, Жонатас перешел в «Рубин» летом минувшего года. В нынешнем сезоне нападающий провел за казанский клуб в РФПЛ 14 матчей, в которых забил восемь голов.