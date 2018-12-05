«Рубин» потерял 2,5 миллиона при продаже Жонатаса в «Ганновер»

«Рубин» потерял более 2 миллионов евро в результате трансфера нападающего Жонатаса в «Ганновер».

Бразилец перешел в казанский клуб из «Реала Сосьедад» в июле 2016 года за 10 миллионов евро, а в августе 2017-го «Рубин» продал его «Ганноверу» за 9 миллионов.

«Жонатаса казанцы купили у «Реала Сосьедад» за 10 миллионов евро. Так как сумма большая, стороны договорились на рассрочку. Первые транши поступали исправно – выплатили 3,5 миллиона евро. А вот дальше Жонатаса перепродали в «Ганновер». Про «Реал Сосьедад» благополучно забыли и все, молчок.

Только не тут-то было. В первом контракте «Рубина» с «Сосьедадом» нашелся пункт: «Сумма выплаты за игрока увеличивается на 2 миллиона, если он будет перепродан до 1 сентября 2018 года».

Мелкий шрифт никто не читает, поэтому «Рубин» встрял. Теперь за просрочку платежей им вкатили штраф в 500 тысяч евро, еще сверху 2 миллиона евро за торопливость. Ну и 6,5 миллиона основного долга», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».