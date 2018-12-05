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    • «Рубин» потерял 2,5 миллиона при продаже Жонатаса в «Ганновер»

    «Рубин» потерял 2,5 миллиона при продаже Жонатаса в «Ганновер»

    «Рубин» потерял более 2 миллионов евро в результате трансфера нападающего Жонатаса в «Ганновер».

    Бразилец перешел в казанский клуб из «Реала Сосьедад» в июле 2016 года за 10 миллионов евро, а в августе 2017-го «Рубин» продал его «Ганноверу» за 9 миллионов.

    «Жонатаса казанцы купили у «Реала Сосьедад» за 10 миллионов евро. Так как сумма большая, стороны договорились на рассрочку. Первые транши поступали исправно – выплатили 3,5 миллиона евро. А вот дальше Жонатаса перепродали в «Ганновер». Про «Реал Сосьедад» благополучно забыли и все, молчок.

    Только не тут-то было. В первом контракте «Рубина» с «Сосьедадом» нашелся пункт: «Сумма выплаты за игрока увеличивается на 2 миллиона, если он будет перепродан до 1 сентября 2018 года».

    Мелкий шрифт никто не читает, поэтому «Рубин» встрял. Теперь за просрочку платежей им вкатили штраф в 500 тысяч евро, еще сверху 2 миллиона евро за торопливость. Ну и 6,5 миллиона основного долга», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    05.12.2018 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 5 декабря 2018, 17:58

      ...по моему там всё закручено а,ля 90 - е годы.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 декабря 2018, 17:37

      Рубин как-будто намеренно уничтожают.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 17:35

      Не в первой в "Рубине" ушами хлопают при трансферным сделках, а потом постоянно проигрывают суды.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 17:13

      Что Курбану всучили казанские воры и за что он взялся неподумамши?

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 декабря 2018, 16:50

      Почему-то я совсем не удивлен. Если у нас министр спорта внезапно становится министром строительства, то чего удивляться, что контракты юристы не читают

      3
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      Рейтинг: +1416

      Hoahin 5 декабря 2018, 16:29

      Что-то не верится чтобы юристы клуба это не знали. Скорей всего для кого-то это выгодно.

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