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Германия. Вторая Бундеслига
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Ганновер-96
€ 19 млн
Ганновер-96
Ганновер
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Сайт:
http://www.hannover96.de/
Тренер:
Кристиан Тиц
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Видео
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
2023.03.06 23:13
«Плачу за свою правду и позицию». Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер»
2023.03.06 14:58
4
Несколько клубов РПЛ интересуются Ондуа. Он выходил на матч ЧМ-2022 с флагом России на бутсах
2023.01.24 16:48
1
Пост
На ЧМ-2022 за Камерун сыграл футболист с российским паспортом: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России
2022.11.24 15:14
6
Стал известен конкурент «Сочи» за лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
2022.08.07 11:38
1
Видео
«Я люблю Загитову». Защитник сборной Японии признался в любви российской фигуристке
2022.06.30 13:30
1
Ондуа: «Выбрал бы Россию, а не Камерун, даже если бы меня позвали в дисквалифицированную сборную»
2022.05.21 08:34
Ондуа: «Хотел играть за сборную России и много лет отказывал Камеруну. Ждал хотя бы сигнала, но не получил его»
2022.03.22 09:13
7
Игрок «Ганновера» Ондуа решил выступать за сборную Камеруна. Он хотел играть за Россию
2022.03.16 18:16
8
Кубок Германии. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Ганновер» и вышел в полуфинал
2022.03.02 22:56
1
Ондуа: «Я пришeл в «Ганновер», а все меня русским матом встречают»
2022.01.08 13:56
2
Фото
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Камерунский полузащитник «Ганновера» Ондуа хочет играть за сборную России. Он воспитанник «Локомотива»
2021.09.29 18:06
4
«Ганновер» объявил о возвращении Бийола в ЦСКА
2021.05.24 08:56
Тедеско может возглавить «Ганновер» из второй Бундеслиги
2021.05.05 17:32
1
«Ганновер» хочет взять в аренду полузащитника «Краснодара» Черникова
2021.04.07 14:53
Sportbuzzer: «Ганновер» хочет продлить аренду Бийола на год
2021.03.30 19:59
Агент – о желании «Ганновера» выкупить Бийола: «Это фейк, предложений не поступало»
2021.02.11 22:45
Sportbuzzer: «Ганновер» намерен выкупить Бийола у ЦСКА за 400 тысяч евро
2021.02.10 20:30
7
Бийол: «Смысл оставаться в ЦСКА, если я не смогу себя проявить?»
2020.10.29 16:19
7
«СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе
2020.09.30 17:56
Football Insider: Бийол отказал «Блэкберну» ради «Ганновера»
2020.09.15 19:22
Sportbuzzer: Бийол обязался сыграть за «Ганновер» через три дня в Кубке Германии
2020.09.11 20:16
1
Sport24: Бийол не рассматривает «Ганновер» и хочет переехать в АПЛ
2020.09.11 12:56
Kicker: «Ганновер» заинтересован в Бийоле
2020.09.10 23:38
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