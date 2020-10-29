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    Бийол: «Смысл оставаться в ЦСКА, если я не смогу себя проявить?»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол допустил, что уйдет из клуба в случае, если у него не будет игровых перспектив.

    «Я сам этого хотел уйти в аренду в «Ганновер». Мне нравилось в Москве, было тяжело принимать такое решение, но оно было лучшим для развития моей карьеры. Мне надо больше играть. Хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА. Играть и становиться лучше — самое важное для футболиста. Я понимал, что должен найти что-то новое.

    Гончаренко говорил мне, что я должен улучшить, какие ошибки мне надо исправить, давал советы. Другой вопрос, можно ли действительно исправить те или иные вещи? Думаю, Виктор Михайлович ждал от меня, что я буду лучше действовать на поле. Но иногда во время матча ты совершаешь ошибки и играешь не так, как хотелось бы тренеру. Это сложно исправить, когда у тебя нет возможности много играть.

    В ЦСКА мне так сильно не доверяли, я мало играл. Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить и заслужить доверие тренера? Я бы хотел вернуться, но не на скамейку! Лучшее решение для меня — играть регулярно», сказал словенец.

    • Контракт Бийола с ЦСКА действует до 2023 года.
    • В московский клуб он пришел летом 2018 года.
    • Бийол провел за ЦСКА 66 матчей, забил шесть голов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17579

      bset 14 минут назад

      Здраво рассудил и корректно высказался. Мол, тренер хочет одного, получается другое, поэтому надо пробовать себя в другом месте. Тот же Жамалетдинов только Ганчаренко обвинял во всех проблемах.

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      Рейтинг: +3759

      polt 53 минуты назад

      21 год, конечно есть смысл пробовать играть, а не полировать скамейку ЦСКА.

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