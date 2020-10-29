Бийол: «Смысл оставаться в ЦСКА, если я не смогу себя проявить?»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол допустил, что уйдет из клуба в случае, если у него не будет игровых перспектив.

«Я сам этого хотел уйти в аренду в «Ганновер». Мне нравилось в Москве, было тяжело принимать такое решение, но оно было лучшим для развития моей карьеры. Мне надо больше играть. Хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА. Играть и становиться лучше — самое важное для футболиста. Я понимал, что должен найти что-то новое.

Гончаренко говорил мне, что я должен улучшить, какие ошибки мне надо исправить, давал советы. Другой вопрос, можно ли действительно исправить те или иные вещи? Думаю, Виктор Михайлович ждал от меня, что я буду лучше действовать на поле. Но иногда во время матча ты совершаешь ошибки и играешь не так, как хотелось бы тренеру. Это сложно исправить, когда у тебя нет возможности много играть.

В ЦСКА мне так сильно не доверяли, я мало играл. Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить и заслужить доверие тренера? Я бы хотел вернуться, но не на скамейку! Лучшее решение для меня — играть регулярно», – сказал словенец.