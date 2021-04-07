«Ганновер» хочет взять в аренду полузащитника «Краснодара» Черникова

«Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге, проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову.

По информации «Чемпионата», немецкий клуб давно следит за 21-летним футболистом и уже отправлял запрос в «Краснодар» летом 2020 года.

Сообщается, что в летнее трансферное окно «Ганновер» попытается взять Черникова в аренду с правом выкупа.