В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб

В «Ганновере» прокомментировали заявление полузащитника Гаэля Ондуа, который намекнул на то, что не проходит в состав клуба из-за российского гражданства.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами.

Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге – он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», – сообщила пресс-служба «Ганновера».

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

Гаэль играл в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.

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