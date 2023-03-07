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    Какой вы футболист?

    В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб

    В «Ганновере» прокомментировали заявление полузащитника Гаэля Ондуа, который намекнул на то, что не проходит в состав клуба из-за российского гражданства.

    «Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами.

    Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге – он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», – сообщила пресс-служба «Ганновера».

    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
    • Гаэль играл в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.

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    Источник: ТАСС

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    07.03.2023 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 7 марта, 12:59

      Да он просто пытается пиариться, выбить себе контракт в РФ, сам понимая, что на футбольном поле он ничего особенного из себя не представляет. Про российское гражданство - это просто смешно. Ведь именно в Ганновере играет Безушков, который явно больший россиянин, чем Ондуа, и у него, разумеется, тоже есть российское гражданство. И ничего, парень играет каждый матч, является одним из лидеров команды. Более того, он как раз на позиции Ондуа и выступает. Кринж какой-то в общем.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Viper for CSKA 7 марта, 13:13

      Согласен с Вами. Когда об этом игроке начали только печатать в Бомбардире, я сразу заметил, что паренек неприкрыто набивается на контракт в РПЛ. До смехотворного неприкрыто.

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