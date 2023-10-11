Камерунец Ондуа заявил, что будет играть с Россией в бутсах с российским флагом

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа дал комментарий перед товарищеской игрой с Россией.

У Ондуа есть гражданство РФ. Гаэль играл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

– Будете ли завтра играть в бутсах с флагом России, как на чемпионате мира в Катаре?

– Я играл так не только на чемпионате мира. Уже больше десяти лет выхожу на поле так. Завтра тоже буду играть с российским флагом. Это моя родная страна, и это останется моей традицией на всю жизнь

– С кем вы общаетесь из сборной России?

– Это очень важный матч. У меня много друзей в сборной России, я общаюсь со многими ребятами из команды.

– У вас хорошие воспоминания о периоде в ЦСКА?

– Конечно. Я являюсь тем, кем являюсь сейчас благодаря ЦСКА, «Локомотиву», «Анжи». Я им всем благодарен

– Что чувствуете перед этим матчем, учитывая, что вы так долго играли в России?

– Это очень важный матч для меня. Россия – страна, которая меня вырастила. Я играл тут много лет, своим профессионализмом я обязан России. Мы готовы показать наш лучший футбол. Мы долго готовились к этому матчу, каждый из нас заслужил возможность отстаивать цвета своей национальной сборной