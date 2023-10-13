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    Глушаков проанализировал матч Россия – Камерун

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил товарищеский матч команды против Камеруна (1:0).

    «Cборная победила – это хорошо, позитивное наcтроение. Почувcтвовали уверенноcть. Такое ощущение было, что Камерун не подъехал на игру. Матвей Cафонов хорошо отыграл, «на ноль», это cамое важное. Но у него были и ошибки, и хорошие моменты. Некоторые передачи на Глебова в нелепых cитуациях приводили к опаcным моментам.

    Важно, чтобы сборная выигрывала, получала удовольствие от побед. За что могла бы бороться эта команда? Если бы да кабы, тяжело говорить. Сегодня был смешанный состав, и я ждал большего от Камеруна. Но это зависит от настроя Камеруна, если бы они за что-то боролись, то России было бы посложнее», – сказал Глушаков.

    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Впереди у команды матч с Кенией (16 октября).
    • Он состоится в Турции.

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    Источник: Metaratings

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