Защитник сборной России Александр Солдатенков сравнил нападающего Камеруна Венсана Абубакара с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.
«Абубакар самый тяжeлый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеeтся). С Абубакаром было полегче. Он очень хороший футболист – крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело», – сказал Солдатенков.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Он 2-й бомбардир сборной России.
- 31-летний Абубакар стоит 7 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»