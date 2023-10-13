Солдатенков ответил, против кого сложнее играть – Дзюбы или камерунца Абубакара

Защитник сборной России Александр Солдатенков сравнил нападающего Камеруна Венсана Абубакара с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Абубакар самый тяжeлый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеeтся). С Абубакаром было полегче. Он очень хороший футболист – крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело», – сказал Солдатенков.