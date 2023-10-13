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    • Солдатенков ответил, против кого сложнее играть – Дзюбы или камерунца Абубакара

    Солдатенков ответил, против кого сложнее играть – Дзюбы или камерунца Абубакара

    Защитник сборной России Александр Солдатенков сравнил нападающего Камеруна Венсана Абубакара с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    «Абубакар самый тяжeлый соперник в моей карьере? Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеeтся). С Абубакаром было полегче. Он очень хороший футболист – крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело», – сказал Солдатенков.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Он 2-й бомбардир сборной России.
    • 31-летний Абубакар стоит 7 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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