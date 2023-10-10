Камерунский футболист с русскими корнями ответил, будет ли праздновать гол в ворота России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа ответил на вопрос, будет ли праздновать гол в ворота российской команды.

Россия и Камерун проведут товарищеский матч 12 октября в Москве.

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила.

Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» – сказал Ондуа.