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    • Камерунский футболист с русскими корнями ответил, будет ли праздновать гол в ворота России

    Камерунский футболист с русскими корнями ответил, будет ли праздновать гол в ворота России

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа ответил на вопрос, будет ли праздновать гол в ворота российской команды.

    Россия и Камерун проведут товарищеский матч 12 октября в Москве.

    «Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила.

    Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» – сказал Ондуа.

    • У камерунца есть гражданство РФ.
    • Гаэль играл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5828

      Эном айс 4 часа назад

      Да всё уже сделал для уважения , (и даже больше)можно и попраздновать.

      1
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      Рейтинг: +6972

      Давид59 5 часов назад

      Да, празднуй на здоровье! Чего это он возбудился?

      1
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