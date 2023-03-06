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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Плачу за свою правду и позицию». Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер»

    Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа объяснил, почему не выходит на поле в составе немецкого клуба.

    «Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника.

    Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

    Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», – написал Ондуа.

    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
    • Гаэль играл в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Sports.ru

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    06.03.2023 14:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 6 марта, 15:40

      а не расизм ли это случайно? Че там гейропа думает?

      1
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      Рейтинг: +1478

      elessar arnor > Untitled-1 6 марта, 18:59

      у тебя в стране рождаемость ниже, чем там, ну и кто там еще пи дор?

      0
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      Рейтинг: 0

      yuthgfokj 6 марта, 15:31


      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
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      0
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      Рейтинг: +1920

      lek! 6 марта, 15:24

      Он сейчас выбьет хороший контракт в России и будет бегать тут .

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 6 марта, 15:11

      Давай прогибай там европу, наш чумазенький)

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