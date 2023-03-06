«Плачу за свою правду и позицию». Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа объяснил, почему не выходит на поле в составе немецкого клуба.

«Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника.

Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», – написал Ондуа.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

Гаэль играл в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.

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