«Плачу за свою правду и позицию». Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер»

а не расизм ли это случайно? Че там гейропа думает?
Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа объяснил, почему не выходит на поле в составе немецкого клуба.
«Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника.
Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.
Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», – написал Ондуа.
- Ондуа – воспитанник «Локомотива».
- Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
- Гаэль играл в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.
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