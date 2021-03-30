Sportbuzzer: «Ганновер» хочет продлить аренду Бийола на год

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», может остаться в немецком клубе еще на сезон.
По информации Sportbuzzer, «Ганновер» хочет продлить аренду 22-летнего хавбека. Сообщается, что в контракте Бийола прописана сумма отступных в размере 5 миллионов евро, но у немецкого клуба нет средств для осуществления полноценного трансфера.
- Бийол выступает за «Ганновер» на правах аренды с сентября.
- Хавбек провел 21 матч во второй Бундеслиге, результативными действиями не отличался.
Источник: Sportbuzzer