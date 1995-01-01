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    Sportbuzzer: «Ганновер» хочет продлить аренду Бийола на год

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», может остаться в немецком клубе еще на сезон.

    По информации Sportbuzzer, «Ганновер» хочет продлить аренду 22-летнего хавбека. Сообщается, что в контракте Бийола прописана сумма отступных в размере 5 миллионов евро, но у немецкого клуба нет средств для осуществления полноценного трансфера.

    • Бийол выступает за «Ганновер» на правах аренды с сентября.
    • Хавбек провел 21 матч во второй Бундеслиге, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sportbuzzer

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