Топ-сборную уличили в трусости

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал сборную Германии.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Нойер один из моих любимцев, давно за ним слежу. В сборную Германии он вернулся накануне ЧМ-2026 – и не подвел. В каждом матче выручал, не его вина, что немцы споткнулись на Парагвае. В серии пенальти взял удар Бальбуэна, подарив команде прекрасный шанс пройти в следующий раунд. Но полевые, как выяснилось, разучились бить 11-метровые.

Я поразился, когда узнал, что несколько игроков сборной, включая опытнейшего Горецку, наотрез отказались идти к точке. Что за трусость? Да, в случае промаха можно попасть под хейт всей страны. Но ты же профессионал, регулярно отрабатываешь пенальти на тренировках. Бери мяч – и вперед!

Подобному малодушию нет оправдания. Это признак слабости и неподготовленности к матчам такого уровня. Что ж, тогда все логично: одних ждет битва с Францией, а другие возвращаются домой. Там им и место», – написал Нигматуллин.

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