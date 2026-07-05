Реакция Мостового на нового тренера сборной Германии

Александр Мостовой высказался о том, что Юрген Клопп возглавит сборную Германии вместо Юлиана Нагельсмана.

«Не возникает никаких вариантов и споров. Главное, что убрали Нагельсмана из сборной Германии. Это то, что они должны были сделать три года назад или вообще не назначать его.

Нагельсману всe равно – получит неустойку и будет спокойно жить. А Клопп – свободный на рынке тренер, который много лет работал во многих клубах и добивался успехов. Хорошее назначение!» – заявил Мостовой.

Германия вылетела с ЧМ-2026 от Парагвая на стадии 1/16 финала.

Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.

Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

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