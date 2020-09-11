Sportbuzzer: Бийол обязался сыграть за «Ганновер» через три дня в Кубке Германии

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол уйдет в аренду в «Ганноверг», сообщает Sportbuzzer.

Словенец взял на себя обязательство сыграть за «Ганновер» через три дня в 1/32 финала Кубка Германии против «Вюрцбургер Кикерс».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не получал предложений по Бийолу, а сам игрок предпочел бы уехать в АПЛ.