Sportbuzzer: Бийол обязался сыграть за «Ганновер» через три дня в Кубке Германии

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол уйдет в аренду в «Ганноверг», сообщает Sportbuzzer.
Словенец взял на себя обязательство сыграть за «Ганновер» через три дня в 1/32 финала Кубка Германии против «Вюрцбургер Кикерс».
Ранее сообщалось, что ЦСКА не получал предложений по Бийолу, а сам игрок предпочел бы уехать в АПЛ.
- В текущем сезоне РПЛ Бийол провел 58 минут.
- Контракт словенца с ЦСКА действует до 2023 года.
Источник: Sportbuzzer
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