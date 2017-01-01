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    Sportbuzzer: Бийол обязался сыграть за «Ганновер» через три дня в Кубке Германии

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол уйдет в аренду в «Ганноверг», сообщает Sportbuzzer.

    Словенец взял на себя обязательство сыграть за «Ганновер» через три дня в 1/32 финала Кубка Германии против «Вюрцбургер Кикерс».

    Ранее сообщалось, что ЦСКА не получал предложений по Бийолу, а сам игрок предпочел бы уехать в АПЛ.

    • В текущем сезоне РПЛ Бийол провел 58 минут.
    • Контракт словенца с ЦСКА действует до 2023 года.

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    Источник: Sportbuzzer

    Sportbuzzer – немецкое медиа о футболе, которое специализируется в том числе на региональных лигах Германии. Основано в 2017 году. 

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