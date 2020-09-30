«СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе

Защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров получил несколько предложений.

По информации «Спорт-Экспресса», игроку предлагают контракт два клуба РПЛ, однако сам Жиров хотел бы остаться в Европе.

Также он имеет вариант продолжения карьеры в «Гамбурге» и «Ганновере», с которым, вероятнее всего, подпишет трехлетний контракт.