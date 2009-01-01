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    «СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе

    Защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров получил несколько предложений.

    По информации «Спорт-Экспресса», игроку предлагают контракт два клуба РПЛ, однако сам Жиров хотел бы остаться в Европе.

    Также он имеет вариант продолжения карьеры в «Гамбурге» и «Ганновере», с которым, вероятнее всего, подпишет трехлетний контракт.

    • В прошлом сезоне второй Бундеслиги 29-летний россиянин провел 33 матча, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • Жиров получил вызов в сборную России на предстоящие матчи Лиги наций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      dragoon000320 55 минут назад

      Черчес позвал в сборную и сразу пропиарил Жирова

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