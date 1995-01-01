Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Защитник Жиров близок к трансферу из «Зандхаузена» в «Ганновер»

    Российский защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров вскоре должен подписать трехлетний контракт с «Ганновером». Информацию сообщил «Чемпионат».

    В Германии игрок выступает с лета 2018 года, когда перешел из «Енисея».

    • В прошлом сезоне второй Бундеслиги 29-летний россиянин провел 33 матча, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • В «Ганновер» может перейти полузащитник ЦСКА Яка Бийол.
    • «Ганновер» проведет во второй Бундеслиге второй сезон подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru