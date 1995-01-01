Защитник Жиров близок к трансферу из «Зандхаузена» в «Ганновер»

Российский защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров вскоре должен подписать трехлетний контракт с «Ганновером». Информацию сообщил «Чемпионат».

В Германии игрок выступает с лета 2018 года, когда перешел из «Енисея».