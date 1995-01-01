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    Тедеско может возглавить «Ганновер» из второй Бундеслиги

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско входит в число кандидатов на пост тренера «Ганновера», сообщает Bild.

    Помимо Тедеско клуб из второй Бундеслиги рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Штутгарта» Тима Вальтера и наставника «Падерборна» Штеффана Баумгарта.

    • «Ганновер» идет на 13-м месте во второй Бундеслиге.
    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
    • На его место может прийти экс-тренер «Бенфики» Руй Витория.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7856

      ivany4 36 минут назад

      Видимо у Теда действительно что-то серьезное дома, если он рассматривает такие предложения из Германии.

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    • ...
      Рейтинг: +22031

      silver29 1 час назад

      а чего так мелко заценили ? тут же его некоторые считают супер "тренером".

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      Рейтинг: +12150

      Persona_non_Grata > silver29 1 час назад

      Да нет - супер тренер Руй Витория уже чемоданы пакует - встречай ! )))

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      Рейтинг: +22031

      silver29 > Persona_non_Grata 1 час назад

      ты сначала своего кумира проводи, а уж я решу кого встретить.

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      Рейтинг: +12150

      Persona_non_Grata > silver29 24 минуты назад

      Провожу , если контракт не продлят . И буду ему очень благодарен за выход в евро кубки ( надеюсь ниже пятого то не опустимся ) в этом году и за то , что не дал команде вылететь в ФНЛ в прошлом , а сумел создать команду из того что досталось от Конона - разрушителя ))) - Это раз , а во вторых - придерживаюсь правила " не создай себе кумира " , но так как не очень верю в способности Федуна и со . пригласить в Спартак хорошего специалиста , то придерживаюсь правила " от добра добра не ищут " - как бы нам с новым специалистом опять в середине таблице не застрять .

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