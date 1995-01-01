Тедеско может возглавить «Ганновер» из второй Бундеслиги

Видимо у Теда действительно что-то серьезное дома, если он рассматривает такие предложения из Германии.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско входит в число кандидатов на пост тренера «Ганновера», сообщает Bild.
Помимо Тедеско клуб из второй Бундеслиги рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Штутгарта» Тима Вальтера и наставника «Падерборна» Штеффана Баумгарта.
- «Ганновер» идет на 13-м месте во второй Бундеслиге.
- Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
- На его место может прийти экс-тренер «Бенфики» Руй Витория.