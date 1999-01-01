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    Sportbuzzer: «Ганновер» намерен выкупить Бийола у ЦСКА за 400 тысяч евро

    «Ганновер» удовлетворен игрой полузащитника Яки Бийола, арендованного у ЦСКА. Немцы намерены выкупить футболиста летом за 400 тысяч евро.

    При этом оговоренная опция выкупа составляет 5 миллионов.

    • В текущем сезоне Бийол провел во 2-й Бундеслиге 18 матчей.
    • Игрок принадлежит ЦСКА с 2018 года.
    • «Ганновер» идет в таблице 2-й Бундеслиги на 6-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbuzzer

    СМИ, освещающее всю футбольную систему Германии. Аудитория в твиттере - более 5,6 тысячи подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10366

      DeStar 11 минут назад

      как-то малова-то, или не?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15345

      vladimir-7 1 час назад

      5 млн. евро и берите Я.Бийола себе на счастье.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15345

      vladimir-7 > vladimir-7 55 минут назад

      Но лучше бы купили Облякова, а не Бийола.

      0
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      Рейтинг: +11186

      Skull_Boy 1 час назад

      400 кусков за него, да это смешно

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