Sportbuzzer: «Ганновер» намерен выкупить Бийола у ЦСКА за 400 тысяч евро

как-то малова-то, или не?
«Ганновер» удовлетворен игрой полузащитника Яки Бийола, арендованного у ЦСКА. Немцы намерены выкупить футболиста летом за 400 тысяч евро.
При этом оговоренная опция выкупа составляет 5 миллионов.
- В текущем сезоне Бийол провел во 2-й Бундеслиге 18 матчей.
- Игрок принадлежит ЦСКА с 2018 года.
- «Ганновер» идет в таблице 2-й Бундеслиги на 6-м месте.
Источник: Sportbuzzer
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