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    Кристиан Тиц

    Тренер
    Имя Кристиан
    Фамилия Тиц
    Команда Гамбург
    Гражданство Германия
    Дата рождения 1 апреля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гамбург 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Байройт 1 : 3 Гамбург
    18.10.2022 РБ Лейпциг 4 : 0 Гамбург
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