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1 февраля
16:30
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
3
9 мая 2016
00:21
«РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге
13
21 марта 2016
16:33
28 тысяч зрителей пришли на дерби в третьей Бундеслиге
6
4 февраля 2016
14:24
ЦСКА заинтересовался нападающим аутсайдера второй немецкой Бундеслиги
9
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Все новости
1 февраля
16:30
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
3
16 июня 2016
20:16
Фото
Новичка «Санкт-Паули» представил человек в маске с лицом главного тренера
5
9 мая 2016
00:21
«РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге
13
29 апреля 2016
22:05
«Фрайбург» обеспечил себе место в Бундеслиге
1
21 марта 2016
16:33
28 тысяч зрителей пришли на дерби в третьей Бундеслиге
6
3 марта 2016
12:47
«Падерборн» уволил Эффенберга
2
4 февраля 2016
14:24
ЦСКА заинтересовался нападающим аутсайдера второй немецкой Бундеслиги
9
26 января 2016
14:09
«РБ Лейпциг» хочет купить Сане
2
25 января 2016
23:43
Игрока «Падерборна» исключили из клуба за эксгибиционизм
3
5 января 2016
20:06
Фото
Бывший игрок «Спартака» перешел в «Унион»
1
13 октября 2015
19:46
Эффенберг возглавил «Падерборн»
1
15 сентября 2015
13:08
Леманн не сумел стать спортивным директором «Нюрнберга»
1
28 июля 2015
06:22
«Шальке» прервали переговоры с «Ювентусом» по Дракслеру
3
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Германия. Вторая Бундеслига. Команды
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