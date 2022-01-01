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Германия. Вторая Бундеслига
Футбольные стадионы
Вторая Бундеслига 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Фелтинс-Арена
Гельзенкиркен
61 973
2
Олимпиаштадион
Берлин
74 244
3
Хайнц-фон-Хайден Арена
Ганновер
49 000
4
Белленфалльтор
Дармштадт
17 500
5
Рурштадион
Бохум
31 328
6
Меркур Шпиль-Арена
Дюссельдорф
54 600
7
Макс-Морлок-Стадион
Нюрнберг
50 000
8
Гольштайн-Штадион
Киль
11 386
9
Шуко Арена
Билефельд
26 600
10
Бентелер-Арена
Падерборн
15 306
11
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Фюрт
15 200
12
Фритц Вальтер
Кайзерслаутерн
43 450
13
Глюкгазштадион
Дрезден
32 066
14
Вилдпаркштадион
Карлсруэ
32 306
15
Айнтрахт-Стадион
Брауншвейг
23 325
16
Урсафарм-Арена
Эльверсберг
10 000
17
Авнет Арена
Магдебург
30 098
18
Стадион на Хафенштрассе
Эссен
20 650
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