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Германия. Вторая Бундеслига
Футбольные тренеры
Вторая Бундеслига 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Хекинг Дитер
-
2
Дардаи Паль
-
3
Фогель Хайко
Гройтер Фюрт
4
Шустер Дирк
Кайзерслаутерн
5
Клозе Мирослав
Нюрнберг
6
Кофельдт Флориан
Дармштадт
7
Тиц Кристиан
Ганновер-96
8
Реслер Уве
Бохум
9
Форте Ульрих
Арминия
10
Хильдман Саша
Пройссен
11
Кваснек Лукас
-
12
Немет Петер
Динамо Дрезден
13
Шернинг Даниэль
Айнтрахт
14
Ляйтль Штефан
Герта
15
Либеркнехт Торстен
-
16
Кляйне Томас
-
17
Кеттеман Ральф
Падерборн
18
Кошинат Уве
Оснабрюк
19
Вагнер Винсент
Эльверсберг
20
Муслич Мирон
Шальке-04
21
Рапп Марцель
Хольштайн
22
Эйхнер Кристиан
Карлсруэ
23
Анфанг Маркус
Фортуна
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