Паль Дардаи

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Текст
«Оренбург» 9 месяцев (!!!) не проигрывал дома. Матч с «Локо» – и поражение: с дублем Глушенкова и ассистентским хет-триком Дзюбы
3
19:34
Дзюба – лучший ассистент РПЛ за последние 10 лет
19:09
Примера. «Барселона» не смогла победить «Хетафе», отрыв от «Реала» – 11 очков
18:43
Головин забил «Лорьяну»
18:35
⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Зенит», «Локомотив» разгромил «Оренбург»
1
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Все новости
18:29
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
1
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18:16
Фото
Фанаты «Анжера» спустили штаны перед бившим пенальти соперником
1
18:16
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Кто победит в центральном матче тура РПЛ – «Ростов» или «Зенит»? Получите 2000 рублей бесплатно и делайте ставки
18:15
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Зенит»
2
18:14
Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит»: 23 тур РПЛ
2
18:08
«Ростов» – «Зенит»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ
5
17:59
АПЛ. «Арсенал» вел 2:0, но упустил победу над «Вест Хэмом» (2:2)
4
17:28
Миранчук сделал ассист в матче с «Салернитаной»
17:21
Фото
Баринов получил перелом в матче с «Оренбургом»
1
17:06
Фото
Дзюбе в Оренбурге подарили два портрета
2
16:58
«Герта» уволила Шварца
3
16:47
«Мне нужно было отмазаться после «Зенита»: Дзюба – о разгроме «Оренбурга»
3
16:43
Россия может сыграть с еще одним участником ЧМ-2022
16:35
Иммобиле потребовалась госпитализация после ДТП в Риме
16:28
«Зенит» и ЦСКА заинтересованы в 28-летнем защитнике «Галатасарая»
3
16:21
«Может, у меня что-то было во рту»: Клотет – о плевке в сторону судьи в матче со «Спартаком»
4
15:58
РПЛ. «Локомотив» победил в гостях «Оренбург» (4:1), у Дзюбы три ассиста
12
15:45
Видео
В Оренбурге из-за подката Дзюбы сломался забор
1
15:36
«Факел» – «Ахмат»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ
15:32
Хави назвал лучшего тренера в мире
15:18
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Протезист оценил шансы Костомарова вернуться на лед
15:10
Боули провел час в раздевалке «Челси» после поражения от «Брайтона»
14:54
Стала известна причина отсутствия Пиняева в матче с «Оренбургом»
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14:49
«Челси» в матче с «Брайтоном» установил личный антирекорд
14:38
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Паль Дардаи
Тренер
Имя
Паль
Фамилия
Дардаи
Команда
Герта
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
16 марта 1976
Статистика
Новости
29 сентября 2018
07:40
Тренер «Герты»: «Победили «Баварию» благодаря дисциплине и хорошему использованию владения»
1
20 февраля 2017
07:04
Дардои: «Баварии» в Бундеслиге помогают всеми возможными способами»
4
13 октября 2016
22:00
Тухель: «Удивлен, что дискуссия о моих словах про нарушения правил зашла так далеко»
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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