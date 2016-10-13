Тухель: «Удивлен, что дискуссия о моих словах про нарушения правил зашла так далеко»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель ответил на высказывание наставника «Герты» Паля Дардои. Ранее Тухель говорил, что против его команды слишком много фолят, и Дардои посчитал, что это заявление может давить на судей.

«Удивлен, что дискуссия о нарушениях зашла так далеко. Я просто зачитал количество фолов с листка со статистикой. Я же не требовал для кого-то красных карточек или чего-то подобного. Я лишь отметил разницу между числом нарушений против нас и количеством наших фолов.

По-моему, 20 фолов за матч – это перебор. Несмотря на высокую конкуренцию, я не думаю, что в футбол нужно играть так.

Прямо сейчас вопрос заключается в том, есть ли у нас хотя бы 16 здоровых игроков в первой команде. Придется взять кого-то из молодежи», – сказал Тухель.