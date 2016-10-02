Тухель: «Против нас слишком много фолят. Соперники перешли все границы»

Нашёл на что жаловаться. У Байера в том сезоне по пол-состава из-за травм вылетало, и ничего до Лиги чемпионов дошли. А тут парочке приложили, тем более не особо то стержневых игроков и понеслись жалобы. Подтягивайте молодёжь. Байер и на ней может играть, а вот в Дортмунде с этим дела явно хуже пока.
Главный тренер «Боруссии» Д Томас Тухель после матча шестого тура Бундеслиги против «Байера» (0:2) пожаловался на жесткую игру соперников.
«Против нас опять нарушили правила 21 раз. Нам приходится делать замены из-за травм. Кастро и Роде не могли играть.
Нам приходится много бороться, на наших нападающих постоянно фолят. Это перешло все границы.
Команда не должна доигрывать матч в полном составе при таком количестве фолов», – сказал Тухель.