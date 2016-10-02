Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тухель: «Против нас слишком много фолят. Соперники перешли все границы»

    Главный тренер «Боруссии» Д Томас Тухель после матча шестого тура Бундеслиги против «Байера» (0:2) пожаловался на жесткую игру соперников.

    «Против нас опять нарушили правила 21 раз. Нам приходится делать замены из-за травм. Кастро и Роде не могли играть.

    Нам приходится много бороться, на наших нападающих постоянно фолят. Это перешло все границы.

    Команда не должна доигрывать матч в полном составе при таком количестве фолов», – сказал Тухель.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 октября 2016, 08:47

      Нашёл на что жаловаться. У Байера в том сезоне по пол-состава из-за травм вылетало, и ничего до Лиги чемпионов дошли. А тут парочке приложили, тем более не особо то стержневых игроков и понеслись жалобы. Подтягивайте молодёжь. Байер и на ней может играть, а вот в Дортмунде с этим дела явно хуже пока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 октября 2016, 04:12

      Ты походу еще атлетику не видел как я понял )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > de bruyne 2 октября 2016, 10:19

      Кстати, Байер в очень похожем стиле вчера с Дортмундом играл: высокий прессинг, агрессивная игра, много стыков и быстрые выпады. Оказывается работает!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11