Бундеслига. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» одержали гостевые победы

В матче 5-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» в гостях победила «Майнц» со счетом 2:0.

Голы забили Даниэль Свенссон на 27-й минуте и Карим Адейеми на 40-й. У хозяев красную карточку на 67-й минуте получил вратарь Робин Центнер.

«Боруссия» занимает 2-е место в Бундеслиге с 13 очками после 5 туров. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 2 очка.

Германия. Бундеслига. 5 тур

Майнц – Боруссия Д – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Д. Свенссон, 27; 0:2 – К. Адейеми, 40.

Удаление: Центнер, 67 – нет.

В других матчах «РБ Лейпциг» в гостях выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 1:0, а «Байер» победил на чужом поле «Санкт-Паули» – 2:1.

«РБ Лейпциг» занимает 3-е место с 12 очками. «Байер» сейчас поднялся на 4-ю строчку с 8 баллами после 5 игр.

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Й. Бакайоко, 7.

Нереализованный пенальти: нет – К. Баумгартнер, 90.

Санкт-Паули – Байер – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Э. Тапсоба, 25; 1:1 – Х. Валь, 32; 1:2 – Э. Поку, 58.

