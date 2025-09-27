Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» одержали гостевые победы

Бундеслига. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» одержали гостевые победы

Сегодня, 18:32

В матче 5-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» в гостях победила «Майнц» со счетом 2:0.

Голы забили Даниэль Свенссон на 27-й минуте и Карим Адейеми на 40-й. У хозяев красную карточку на 67-й минуте получил вратарь Робин Центнер.

«Боруссия» занимает 2-е место в Бундеслиге с 13 очками после 5 туров. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 2 очка.

Германия. Бундеслига. 5 тур

Майнц – Боруссия Д – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Д. Свенссон, 27; 0:2 – К. Адейеми, 40.

Удаление: Центнер, 67 – нет.

В других матчах «РБ Лейпциг» в гостях выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 1:0, а «Байер» победил на чужом поле «Санкт-Паули» – 2:1.

«РБ Лейпциг» занимает 3-е место с 12 очками. «Байер» сейчас поднялся на 4-ю строчку с 8 баллами после 5 игр.

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Й. Бакайоко, 7.

Нереализованный пенальти: нет – К. Баумгартнер, 90.

Санкт-Паули – Байер – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Э. Тапсоба, 25; 1:1 – Х. Валь, 32; 1:2 – Э. Поку, 58.

Таблица турнира

Календарь турнира

Еще по теме:
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне» 6
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 25-го по 16-е 1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа 1
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Майнц Вольфсбург Санкт-Паули Байер РБ Лейпциг
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
У Басты произошел конфликт с Овчинниковым: «Не рассказывай мне, клоун»
20:39
2
Батраков высказался о возможном уходе из «Локо»
20:28
Кузяев ответил на вопрос о возвращении в «Зенит»
20:00
2
Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5
19:21
12
АПЛ. «Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне
19:07
1
РПЛ. «Локомотив» победил «Рубин» – 1:0
18:24
6
Генич объяснил, почему Слуцкий не возглавит «Спартак»
17:57
3
ФотоДзюба высмеял решение судьи в матче «Ахмат» – «Акрон»
17:41
4
Глушенкова назвали лудоманом
17:09
15
Клуб-участник Лиги чемпионов заинтересовался Даку
16:48
Все новости
Все новости
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» одержали гостевые победы
18:32
Кейн превзошел важное достижение Роналду
09:41
Бундеслига. 100-й гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Вердер» (4:0)
Вчера, 23:24
2
Кейн может покинуть «Баварию»: подробности
23 сентября
2
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 25-го по 16-е
22 сентября
1
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
20 сентября
Бундеслига. Кейн оформил хет-трик в матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» (4:1)
20 сентября
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
19 сентября
2
Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль
13 сентября
Игрок «Кельна» порвал «кресты» в 3-й раз за 1,5 года
13 сентября
Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага
12 сентября
Фото33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
10 сентября
Известен новый клуб 33-летнего Эриксена
10 сентября
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
8 сентября
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»
4 сентября
3
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
3 сентября
Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей
2 сентября
2
В Германии раскрыли, сколько тен Хаг заработал за два месяца в «Байере»
2 сентября
1
Тен Хаг прокомментировал увольнение из «Байера»
2 сентября
Фото«Бавария» объявила о переходе Джексона из «Челси»
2 сентября
«Бавария» повторно согласовала трансфер нападающего «Челси»
1 сентября
Названы три кандидата на замену тен Хагу в «Байере»
1 сентября
3 экс-тренера «Манчестер Юнайтед» были уволены в течение 5 дней
1 сентября
1
В «Байере» объяснили увольнение тен Хага после трех матчей
1 сентября
2
«Байер» уволил тен Хага после 3 матчей
1 сентября
1
Фото«Байер» выкупил одноклубника Головина за 32 миллиона
1 сентября
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль
31 августа
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения
29 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 