Лига чемпионов. Поражение «Манчестер Сити», Хайкин пропустил три гола и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл «Байеру» на своем поле, испортив юбилей Хосепу Гвардиоле.
«Ювентус» победил «Буде-Глимт», забив на 91-й минуте. Никита Хайкин пропустил три гола.
«Наполи» был сильнее «Карабаха», «Марсель» взял верх над «Ньюкаслом», «Боруссия Д» разгромила «Вильярреал», а «Славия» и «Атлетик» обошлись без забитых мячей.
Лига чемпионов. 5 тур
Манчестер Сити - Байер - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Гримальдо, 23; 0:2 - П. Шик, 54.
Марсель - Ньюкасл - 2:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Х. Барнс, 6; 1:1 - П. Обамеянг, 46; 2:1 - П. Обамеянг, 50.
Наполи - Карабах - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Мактоминей, 65; 2:0 - М. Янкович, 72 (в свои ворота).
Незабитые пенальти: Р. Хойлунд, 56 - нет.
Боруссия Д - Вильярреал - 4:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Гирасси, 45+2; 2:0 - С. Гирасси, 54; 3:0 - К. Адейеми, 59; 4:0 - Д. Свенссон, 90+5.
Удаления: нет - Х. Фойт, 53.
Незабитые пенальти: С. Гирасси, 54; Ф. Силва, 81 - нет.
Буде-Глимт - Ювентус - 2:3 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - О. Бломберг, 27; 1:1 - Л. Опенда, 48; 1:2 - У. МакКенни, 59; 2:2 - С. Фет, 87 (с пенальти); 2:3 - Д. Дэвид, 90+1.
Источник: «Бомбардир»