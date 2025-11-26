Лига чемпионов. Поражение «Манчестер Сити», Хайкин пропустил три гола и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Манчестер Сити» неожиданно проиграл «Байеру» на своем поле, испортив юбилей Хосепу Гвардиоле.

«Ювентус» победил «Буде-Глимт», забив на 91-й минуте. Никита Хайкин пропустил три гола.

«Наполи» был сильнее «Карабаха», «Марсель» взял верх над «Ньюкаслом», «Боруссия Д» разгромила «Вильярреал», а «Славия» и «Атлетик» обошлись без забитых мячей.