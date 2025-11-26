Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флик прокомментировал 0:3 «Барсы» с «Челси»

Сегодня, 08:44
1

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Челси». Каталонская команда проиграла в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3.

«Мы не забили первый гол в той великолепной возможности. Потом, играя в меньшинстве против такого «Челси», было непросто. Мы боролись, и я увидел положительные моменты, но мы слишком много теряли мяч. Это все, что могу сказать.

Мы теряли легкие мячи и делали простые неточные передачи. Нужно все это проанализировать. Не знаю, сколько минут, но мы долго играли вдесятером. «Челси» очень хорош в обращении с мячом. Это нужно принять, но также мыслить позитивно.

Тяжело войти в число восьми лучших, но мы будем пытаться», – сказал Флик.

  • «Барса» после пяти туров занимает 15-е место в группе.
  • Следующий матч команда проведет 9 декабря против «Айнтрахта».

Еще по теме:
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0! 4
Кейн отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
Левандовски ответил на предложение перейти в другой европейский клуб
Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Челси Флик Ханс-Дитер
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1764140518
Дома Айнтрахт и Копенгаген, в гостях Славия . Это 9 очков. Рассчитывать немного на других и топ 8. Да даже если не будет топ 8 спокойной можно 1/16 пройти . Пока что самый грозные идут в топ 8
Ответить
Главные новости
«Это катастрофа»: Быстров разнес футболиста ЦСКА за матч со «Спартаком»
12:22
Бубнов – о Карпине: «Поставил раком весь совет директоров «Динамо»
12:18
Юран подробно рассказал, как Садыгов обманывал его в Турции
11:42
Стало известно, как Карпин попрощался с игроками «Динамо»
11:30
Экс-игрок сборной России объяснил, почему его дочь переехала жить в другую страну
11:19
4
Карпин сказал, в какой момент он решил уйти из «Динамо»
11:14
3
ФотоРПЛ назвала самого быстрого игрока 16-го тура
10:40
1
ФотоНигматуллин женился на 23-летней девушке
10:27
7
Бубнов высказался о смерти Симоняна
09:47
Талалаев назвал российскую команду, за которую в этом году болеет вся страна
09:30
9
Все новости
Все новости
Мареска оценил разгромную победу «Челси» над «Барселоной»
10:00
Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов
09:19
6
Гвардиола назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» от «Байера»
08:51
Флик прокомментировал 0:3 «Барсы» с «Челси»
08:44
1
Эстевао из «Челси» повторил достижение Мбаппе и Холанда
01:20
Лига чемпионов. Поражение «Манчестер Сити», Хайкин пропустил три гола и другие результаты
01:02
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0!
00:53
4
Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Венгера в Лиге чемпионов
Вчера, 23:48
1
Сафонов высказался о матче «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
Вчера, 21:09
2
Вратарь «Реала» заболел гастроэнтеритом
Вчера, 13:19
Где смотреть матч «Арсенал» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
Вчера, 10:36
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «ПСВ»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
Вчера, 10:34
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
Вчера, 10:32
Где смотреть матч «Олимпиакос» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
Вчера, 10:30
Где смотреть матч «Копенгаген» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
Вчера, 10:27
Где смотреть матч «Атлетико» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 26 ноября 2025
Вчера, 10:24
Где смотреть матч «Буде-Глимт» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 25 ноября 2025
24 ноября
Где смотреть матч «Наполи» – «Карабах»: во сколько прямая трансляция: 25 ноября 2025
24 ноября
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Байер»: во сколько прямая трансляция: 25 ноября 2025
24 ноября
Где смотреть матч «Челси» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 25 ноября 2025
24 ноября
Игрока «Баварии» жестко наказали за опасный подкат против Хакими
21 ноября
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
7 ноября
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
6 ноября
Семин назвал две причины успеха «Карабаха» в Лиге чемпионов
6 ноября
1
Вингер «Брюгге» Форбс превзошел достижение Бекхэма
6 ноября
Моуринью прокомментировал катастрофическую серию «Бенфики» в Лиге чемпионов
6 ноября
1
Только одна команда ни разу не пропустила в 4 турах ЛЧ
6 ноября
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
6 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 