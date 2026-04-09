Реакция Боярского на вылет «Зенита» из Кубка России

Известный актeр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о поражении команды от «Спартака».

В 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России петербуржцы дома уступили красно-белым (0:0, по пенальти 6:7) и вылетели из турнира.

«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти – лотерея. Не повезло. Но факт, что приблизились к финалу, обнадeживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Он более ответственный, чем Кубок. Буду болеть, следить.

Я поздравлял недавно Тимощука с днeм рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» – сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», – сказал Боярский.