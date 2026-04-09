Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Боярского на вылет «Зенита» из Кубка России

9 апреля, 11:02
15

Известный актeр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о поражении команды от «Спартака».

В 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России петербуржцы дома уступили красно-белым (0:0, по пенальти 6:7) и вылетели из турнира.

«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти – лотерея. Не повезло. Но факт, что приблизились к финалу, обнадeживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Он более ответственный, чем Кубок. Буду болеть, следить.

Я поздравлял недавно Тимощука с днeм рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» – сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», – сказал Боярский.

  • В РПЛ «Зенит» занимает 2-е место с 51 очком после 23 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
  • Команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1775722314
За Тосно!!! ЗПРФ....
Ответить
Plyash
1775723411
Миша , тут ключевая фраза у тебя -- "Буду болеть , следить ." Мне очень понравилось , весьма похоже на предупреждение , типа "а то я вам задницу надиру ...". И это правильно . Ты уж там присмотри за командой , а то коалиция "ЗенитНавсегда" что - то себя не оправдывает . Удачи .
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775723613
Краснодар, это вам не середняк свинарня, которую судьи в каждом туре тащат. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1775723638
Ничейка между двумя гастарбайтерскими коллективами устроит абсолютно всех и все стороны,но это после матча, а пока непосредственные участники этого противостояния будут настаивать на приоритете своей победы, естественно.
Ответить
Номэд
1775725574
По идее, должны были обыграть «Спартак» Идейный ты наш...
Ответить
subbotaspartak
1775725625
Но пенальти – лотерея. Не повезло. ..... Про лотерею все проигравшие гутарят.
Ответить
Strig
1775727903
ну ещё гена ничего не сказал а миша уже плачет
Ответить
ScarlettOgusania
1775728394
бычки вчера с динамой силы берегли, чтобы отстрапонить бом.жей в выходные без всякой идеи, просто так...)
Ответить
FWSPM
1775731681
проиграли канальям...тысяча чертей!)))
Ответить
Фердя
1775738703
Как спал в шляпе так и продолжает спать!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 